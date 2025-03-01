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嘉義老字號排隊店...劉里長雞肉飯店將搬家 228連假客人大排長龍
火雞肉飯是嘉義國民美食，嘉義市150家比超市還多，每逢假日生意興隆，經營逾半世紀、紅到日本的人氣名店劉里長雞肉飯店，門口掛起搬家布條，228連假客人大排長龍，負責人、嘉義火雞肉飯協會創會理事長劉宗源說，暑假前搬遷文化路商圈光彩街，搬遷前現址正常營業。
劉里長雞肉飯高掛搬家布條，許多老客人、遊客擔心吃不到，業者、民族里長劉宗源說，遊客反映逛文化路夜市，要走到目前店址公明路，路不熟距離遠，順應客戶意見，在光彩街414號覓新店面，施工裝潢中，公明路照常營業，預計暑假前搬遷。
劉宗源說，目前公明路店承租，新購光彩街414號新店面有2層樓，用餐空間寬敞，還有停車場，方便客人用餐，逛文化路夜市。人氣排隊名店劉里長雞肉飯，經營2代，傳承傳統作法，火雞肉需要悶煮整晚，泡到隔天使用，油蔥酥用小火豬油油炸，保留古早味油香氣，獨門醬汁加上熬煮的雞湯調製，加上自製酸菜，造就美味雞肉飯。
劉里長雞肉飯飄香逾50年，風味讓饕客難忘，也在全家便利商店銷售，嚴選口感Q彈契作台南11號米，搭配鮮嫩肉質的手撕國產雞胸肉、淋上油蔥爆香獨門醬汁，是嘉義雞肉飯討論度最高的1家，吸引國內外許多政壇、演藝人員及遊客品嘗。
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