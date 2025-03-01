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國旅最夯！台南登觀光城市霸主推搭「台灣好行」輕旅行
台南市推出的3大旅遊獎勵方案，準備好迎接全國旅行業者送客到台南，對於自由行遊客可以安排一趟城市公車輕旅行，市府觀旅局推薦搭乘台灣好行，路線包括「98府城台江線、梅嶺線、東山咖啡線」等，其中「98府城台江線」今年起調整為每日開行，更可暢遊市區熱門景點。
觀光旅遊局表示，「98府城台江線」自今年1月1日起調整為每日開行，路線串聯市區孔廟、赤崁樓、林百貨、臺南市立美術館1館及2館、藍晒圖文創園區、安平老街等熱門景點及國華街、海安路、神農街、友愛街與府中街等人氣商圈，更可搭乘至安平觀夕平台、台江國家公園、七股鹽山等網美打卡景點，目前正是黑面琵鷺賞鳥季期間，4月底前歡迎搭乘98府城台江線可於賞鳥亭下車，即可一睹黑琵嬌客展翅高飛的英姿。
觀光旅遊局長林國華指出，台南市台灣好行路線包括有「98府城台江線、東山咖啡線、梅嶺線、111台南小港機場線」以及「61西濱快線、菱波官田線、33關子嶺線」等是南台灣擁有最多台灣好行路線的城市，可以安排來梅嶺賞螢賞梅花吃梅子雞、享受關子嶺泥漿溫泉養顏美容、安排青山健行進行森呼吸、到東山喝咖啡體驗一日農夫。
市長黃偉哲表示近日遠見雜誌與去趣旅行APP合作進行統計分析，2025年春節連續假期最夯景點，台南市包括神農街、安平老街、花園夜市、奇美博物館、漁光島等最多景點上榜的觀光城市，也是2024觀光城市霸主。
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