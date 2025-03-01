嘉義縣立網球場整修煥然一新 但硬網培訓仍面臨困境

嘉義縣立田徑場及網球場1997年興建啟用，球場鋪面老舊破損，縣府斥資1194萬元整修並更新設施，縣長翁章梁今參加完工典禮，球場煥然一新，但奧運項目硬網缺乏培訓制度，僅靠義務教練夜間訓練。教育處表示，目前發展軟網為主，硬網將再與體育班學校研議辦理。

縣長翁章梁說，嘉義縣立田徑場及網球場1997年興建啟用至今都沒修繕，全中運明年4月將在嘉義縣舉辦，利用上次全民運、這次全中運經費，共斥資1194萬元整修嘉義縣立網球場及嘉義縣立田徑場園區內的籃球場、排球場及網球場，盼提供優質運動環境。

縣府教育處表示，縣立網球場鋪面老舊破損，斥資455萬元翻新地坪，並更新4面球網、圍網、護墊、夜間照明設備及排水設施；另投入738萬元整修田徑場園區內2面籃球場、1面排球場及2面網球場，將地坪全部更新，新設籃球架、球網、圍網及排水設施。

嘉義縣體育會網球委員會總幹事陳建評說，嘉義縣學校缺乏硬式網球場地，網委會向教育處借用縣立體育場第4網球場，目前有10名義務教練利用晚上下班時間教孩子練球，但因學校訓練無法銜接，且欠缺硬網體育班培育人才，導致這些孩子只能到外縣市發展。

嘉義縣曾有一名侯姓學生從小跟著父親學習網球，展現硬網天賦及實力，高中升學時雖曾被建議留在嘉義升學訓練，但因侯姓學生硬網技術好，除了有基礎訓練外，還需要其他學生對打練習，最後選擇到北部發展，在全國賽拿下多面金牌，現在還被選為網球國手。

教育處表示，雖然奧運項目以硬網為主，但亞洲地區延續軟網歷史，嘉義縣學習硬網的學生較少，目前已知有2名學生，因為人數不足無法成班，目前以發展軟網為主，三和國小、大林國中、永慶高中體育班建立三級培訓制度，硬網選手培訓需求將與體育班學校研議辦理。