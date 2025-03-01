台灣國際蘭展3月8日登場 有免費接駁還加開無障礙專車

2025台灣國際蘭展3月8日至23日在後壁區台灣蘭花生物科技園區登場，3月8日婦女節當天，女性可免費入場，另從3月8日起連續3周周末提供身障者蘭展直達專車服務，往年展期湧入逾30萬遊客，今年擴大展區預估湧客更多，交通局規畫在台鐵新營火車站及高鐵嘉義站、後壁火車站都有免費接駁車。

2025台灣國際蘭展今年與第15屆亞太蘭花會議（APOC）同步舉辦，市長黃偉哲表示，台灣為全球主要蝴蝶蘭供應國，蘭花產值穩定成長，今年亞太蘭花會議落腳台南，更能展現台灣在育種、栽培與科技上的優勢，雙展合一可推動台灣蘭花產業發展。

今年蘭展以「NEXT 20」為主題，有四大場域、五大展館與20項主題展區。主會場設置超大型吉祥「Orchidsaur」與「巷仔貓」打卡點。展館包含主題館、競賽館、生活館、商務館及市集館，從蘭花藝術、科技應用到國際商機全面展現。戶外公園區提供「蘭花 × 自然 × 藝術」沉浸體驗，旅客可搭乘台糖五分車、漫步湖畔落羽松林，或品賞在地美食野餐。今年延伸兩處展區，包括雅聞湖濱療癒森林與百年義昌碾米廠，讓蘭花美學融入不同場域。

市府表示，為鼓勵身心障礙者踴躍參與蘭展，除免費提供輪椅租借、復康巴士接駁等服務，長輩及身障者持社福卡可免費搭乘市區公車前往參觀蘭展，平日也可預約小型復康巴士接駁從新營火車站往返蘭花園區；另從3月8日起連3周周末假日，提供上午9點、10點、11點及下午2點於新營火車站至蘭花園區的接駁服務，回程是12點、下午3點、下午4點於蘭花園區發車。

另蘭展期間周末假日，在市區小東路無障礙福利之家安排每日2班的直達專車，分別為上午8點、11點出發，下午2點30分、3點30分自蘭花園區返程，除3月15日、16日以通用計程車免費接駁，其餘時間則以備有1席輪椅座位的大型復康巴士服務。復康巴士預約專線：06-6328899，蘭展期間社會局免費接駁服務可洽身心障礙福利科06-3901429 張小姐。

為因應蘭展吸引大量人潮，市府交通局規畫交通接駁，在台鐵新營火車站及高鐵嘉義站持電子票證免費搭乘黃幹線、黃16-1線前往蘭花園區，後壁火車站也有免費接駁車可直達園區。