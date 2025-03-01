228連假等不及阿里山櫻花季登場 遊樂區首日湧入逾5千人

228連假風和日麗好天氣，嘉義縣熱門阿里山區湧現出遊人潮車潮，阿里山國家森林遊樂區櫻花季10日登場，遊客等不及，昨天連假首日就湧入5600名遊客，比平常假日倍增，上山開車遊客最多，飯店民宿商家業者生意興隆，開心迎客。

臉書社群「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明，分享大阿里山區最新花況說，櫻花前線花況突破歷年紀錄，好天氣賞櫻好時機，推薦的阿里山國家森林遊樂區賞櫻重點有轉運站、旅社區、沼平公園、工作站、香林服務區與慈雲寺等，目前以緋寒櫻、唐實櫻粉色系櫻花為主。

林保署嘉義分署說，阿里山國家森林遊樂區擁有31種櫻花，山櫻花盛開，唐實櫻陸續綻放，主角染井吉野櫻3月中旬進入最佳觀賞期，在祝山、沼平區持續綻放至3月底，高砂櫻、關山櫻、普賢象櫻等重瓣類櫻花，將在4月上旬開花，花期可延續至4月底。

因應花季人潮，建議出遊民眾優先選擇大眾運輸，阿里山遊樂區配合停車管理系統，引導遊客車輛前往台18線89-95K小客車臨時停車區停放，林保署預期今年花季賞櫻人潮約可達15萬人次，外國旅客占1至2成。

黃源明建議大阿里山賞櫻攻略：從阿里山公路轉進130鄉道9公里段，再回阿里山公路到巃頭明隧道、石棹加油站、石棹民宿區、櫻之道、迷糊步道、中興製茶所、頂湖、奮起湖、太和169縣道、149甲縣道太和橋、來吉部落及豐山。