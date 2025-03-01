基層球員流失隱憂 嘉市全方位發展...擦亮KANO棒球原鄉榮光
中華隊12強棒球賽奪冠，經典賽資格賽晉級，全台再掀棒球熱潮，但基層棒球卻面臨人才外流及離開球場的困境，讓「國球」發展埋下隱憂。棒球KANO原鄉嘉義市，過去也面臨國中棒球選手被外縣挖角流失，市政府全方位發展棒球，減緩基層球員流失流失，擦亮棒球原鄉榮光。
過去嘉義市國中棒球名校選手，常被外縣市祭出優厚獎學金、食宿免費等利誘挖角，嘉市甲組球隊僅有嘉義高中，無法跟私立比拚，民生國中棒球隊2020得到全國軟式聯賽冠軍。校長張金龍說，近年隨著少子化，國中小棒球隊少，比賽成績不如過去優，挖角現象趨緩，為留住人才，校方與社區合作多元培養選手，鼓勵就地升讀嘉中棒球隊升學。
嘉市棒球委員會主委李忠曆認為，避免選手被挖角，家長態度意願才是關鍵，提供孩子升讀練習好的條件，以獎學金、零用金、食宿免費「利誘」最有效。
市府教育處長郭添財說，用挖角看待棒球發展，太狹隘，市府全方位發展支持棒球，擦亮KANO原鄉榮光，包括球場整建、舉辦諸羅山盃少棒賽，加倍補助運動社團，獎助全國及國際比賽冠軍的嘉市選手，培育發展國中小棒球重點學校等，選才、留才，鼓勵發展三級棒球。
昨天113學年度高中棒球硬式木棒組聯賽冠亞軍大戰，在嘉市棒球場比賽，平鎮高中強碰穀保家商，最終6比5平鎮高中勝出，抱回隊史第六座冠軍。副市長林瑞彥與體育署副署長房瑞文為賽事開球。
林瑞彥說，嘉市積極推展棒球運動，除提供高中棒球硬式木棒組聯賽優質的棒球場地及設備外，每年12月辦諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，現今已是國際少棒界重要賽事，12強台灣隊28人中有18人打過，是「世界冠軍搖籃」也是嘉市運動賽事的重要品牌。
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