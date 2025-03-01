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賴清德指蔣介石228元凶 曾文水庫震倒蔣公銅像處置情形曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣大埔鄉大年初二發生強震，矗立曾文水庫水上的「蔣公銅像」遭震倒沒入水中，水庫放水供灌稻作水位下降，蔣公銅像露出水面，面朝下陷爛泥中。記者魯永明／翻攝
嘉義縣大埔鄉大年初二發生強震，矗立曾文水庫水上的「蔣公銅像」遭震倒沒入水中，水庫放水供灌稻作水位下降，蔣公銅像露出水面，面朝下陷爛泥中。記者魯永明／翻攝

嘉義縣大埔鄉大年初二發生強震，矗立曾文水庫水上的「蔣公銅像」遭震倒沒入水中，水庫放水供灌稻作水位下降，蔣公銅像露出水面，面朝下陷爛泥中。有國民黨員發起搶救，昨天228事件，賴清德總統指蔣介石是228元凶，引發熱議，外界關切倒下的蔣公銅像現況；南區水資源分署說，銅像暫時安置他處，檢視結果破損嚴重，請示水利署如何處置，傾向不修復重置。

曾文水庫旁大埔鄉情人公園的「蔣公銅像」，每當水庫接近滿水位，水位上升至蔣公銅像的底座，看起來像是「輕功水上漂」，也像日月潭「九蛙疊像」，可觀測水情，奇景吸引許多人朝聖。但元月30日、大年初二強震，「蔣公銅像」震倒沒入水中，原本放置銅像的位置空空如也，成為強震另類災情。

針對蔣公銅像處置，各界看法不一，綠營中央執政積極推動轉型正義，昨天228事件，賴清德總統指蔣介石是228元凶後，更引發熱議；張姓國民黨員臉書貼文發起搶救；大埔鄉長吳明勳說，情人公園蔣公銅像管理機關南水分署，尊重南水分署處置；藍營議員議員李國勝說，銅像處理不必政治化。

綠營議員陳柏麟說，蔣介石曾是國家領袖，他主張重立銅像一併整理周邊景點，營造特色，吸引遊客。無黨議員何子凡說，銅像有歷史性，鄉民對銅像也有感情，應尊重民意，建議辦民調或公聽會，與鄉民溝通尋求共識，再決定方案。

南水署說，倒下的蔣公銅像處置方案，還未做最後決定，但檢視結果破損嚴重，請示水利署如何處置，傾向不修復重置，若最終決定不修復重置，會與地方研商，在銅像地點設解說牌，述說歷史，讓後人了解。

曾文水庫 蔣介石 議員 賴清德

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