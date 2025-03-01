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嘉義老字號「大人物書店」熄燈 書迷感嘆：時代的眼淚
位在市立體育場對面的大人物書店，共有地上1層及地下室共2層樓經營面積，書籍及文具多樣化，是許多讀書人、老嘉義一常去的書店，書店熄燈，逛書店看書回憶跟著消失，客人說，「又少1家書店可去，好可惜喔！」
侯姓業者說，消費型態改變，加上少子化，網路書局文具折扣競爭衝擊，電子書讓買紙本書民眾下滑，又遭疫情打擊，書店難生存，他想轉型難如願，結束營業先休息再說，部分未售完的文具賣老客戶學校。
書店熄燈前，有不肖同行臉書貼出售書內容：「台灣朋友再見，大人物書店熄燈！目前店鋪已關，還剩小部分漫畫講透黃帝內經堆積倉庫，我們決定全部免運費成本價送大家，4款書籍供您選擇~最後機會，錯過這次就沒機會了，搶購搶完結束！」業者提醒，臉書內容是詐騙，大人物書店名義被冒用。
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