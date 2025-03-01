嘉義老字號「大人物書店」熄燈 書迷感嘆：時代的眼淚

位在市立體育場對面的大人物書店，共有地上1層及地下室共2層樓經營面積，書籍及文具多樣化，是許多讀書人、老嘉義一常去的書店，書店熄燈，逛書店看書回憶跟著消失，客人說，「又少1家書店可去，好可惜喔！」

侯姓業者說，消費型態改變，加上少子化，網路書局文具折扣競爭衝擊，電子書讓買紙本書民眾下滑，又遭疫情打擊，書店難生存，他想轉型難如願，結束營業先休息再說，部分未售完的文具賣老客戶學校。