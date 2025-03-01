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嘉義某知名電商被爆經營不善...廠商急搬貨 市府查處結果曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市某知名食品零售電商，228連假前傳出經營不善關門，臉書社群有網友貼廠商晚間搬貨影片，昨天連假首日倉庫未開門，讓許多消費者撲空。記者魯永明／翻攝
嘉義市某知名食品零售電商，228連假前傳出經營不善關門，臉書社群有網友貼廠商晚間搬貨影片，昨天連假首日倉庫未開門，讓許多消費者撲空。記者魯永明／翻攝

嘉義市某知名食品零售電商，228連假前傳出經營不善關門，臉書社群有網友貼廠商晚間搬貨影片，昨天連假首日倉庫未開門，讓許多消費者撲空，電商臉書粉專公告「目前內部調整，連假期間，停止提供服務。」經媒體報導，市府得知後調查表示，這家公司經濟部2019核准登記設立，目前未接獲消費爭議投訴。

這家占地千坪的電商，販售逾千種流行零嘴，透過直播行銷帶貨，還有超大實體倉庫供貨，上月26日傳出經營不善關門，社群臉書有網友貼廠商開大貨車前往搶搬貨品，昨天228連假，許多遊客採買撲空，記者致電客服電話無人接聽，未見負責人及員工上班出面說明。

電商在臉書粉絲專頁公告，「內部調整，連假期間停止提供服務」；警方未接獲民眾報案，市府也未接獲消費爭議投訴，這家電商2019年經濟部登記，資本額5千萬元，未接獲經營投訴問題，消保官說，消費權益受損可依法申請消費爭議調解。

據了解，這家知名電商近年透過直播銷售，食品多樣價格划算，CP值高吸引許多消費者購物，負責人常做公益，形象良好；日前網路社群流傳電商倉庫夜間多輛貨車搬貨影像，讓許多粉絲湧入臉書粉專留言。

2024年歲末年終尾牙，這家電商席開60桌，在地多位政壇人士受邀參加，電商大手筆請大咖藝人及辣妹舞團猛男秀，讓全場嗨翻，還有20金釵迎賓發送周邊酒水，尾牙同步直播吸引5.9萬次觀看，讓粉絲看了直呼羨慕、頻頻追問：「有缺員工嗎？」

嘉義市某知名食品零售電商，228連假前傳出經營不善關門，臉書社群有網友貼廠商晚間搬貨影片，昨天連假首日倉庫未開門，讓許多消費者撲空。記者魯永明／翻攝
嘉義市某知名食品零售電商，228連假前傳出經營不善關門，臉書社群有網友貼廠商晚間搬貨影片，昨天連假首日倉庫未開門，讓許多消費者撲空。記者魯永明／翻攝

嘉義 電商

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