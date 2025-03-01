聽新聞
0:00 / 0:00

雲林古坑美人谷2萬棵櫻花滿開 人潮塞爆

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣古坑鄉草嶺山區櫻花滿開，昨連假首日吸引大量賞櫻人潮。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉草嶺山區櫻花滿開，昨連假首日吸引大量賞櫻人潮。記者陳雅玲／攝影

雲林縣古坑草嶺石壁美人谷櫻花滿開，228連假首日人潮爆滿，2處停車場全滿，有民眾等接駁車等了2個小時還搭不上，社區估計昨天湧入5萬名賞櫻民眾，縣長張麗善表示，古坑櫻花季每年吸引許多遊客，因應明年櫻花季的人潮，將增設停車場及公廁。

雲林縣古坑鄉草嶺石壁美人谷種植2萬多棵各種品種櫻花樹，縣府2月中旬舉辦櫻花季活動，本周櫻花進入滿開期，昨天連假首日賞櫻人潮爆滿，民眾看到滿山櫻花忍不住驚嘆「好美」，草嶺村長陳兵通表示，早上天才剛亮，停車場就全滿，沿路塞車，估計上午人潮就有3萬人。

古坑鄉公所為紓解車潮，提供接駁服務，1名來自高雄的遊客表示，她等了2個多小時仍上不了接駁車，鄉公所因為大量遊客，已增班服務。

雲林縣石壁休閒農業區發展協會理事長賴郁憲表示，櫻花季至今半個多月，草嶺山區估計湧入50萬人次，路邊店家生意很好，昨天全天估計有5萬人湧入，許多店家備貨都已經完售，花期預計下周進入尾聲，櫻花季活動明天落幕。

縣長張麗善、副縣長謝淑亞、交通工務局長汪令堯昨天到草嶺巡視，張麗善說，古坑草嶺櫻花季已經成為全國指標性賞櫻地點，草嶺村計畫將再種植1萬多棵櫻花樹，目標要種滿3.6萬棵櫻花樹，因應來年賞櫻人潮，將規畫增加停車場及公廁。

古坑 櫻花季 草嶺

延伸閱讀

二萬棵櫻花大爆發 雲林美人谷今湧五萬人潮塞爆

228事件78周年 張麗善：不能重蹈覆轍 盼中央府會和諧

雲林首件居民自辦都更 虎尾福民老街將重現風貌

雲林縣再添銀髮健身房 張麗善：不是菩薩無法做這種功德

相關新聞

雲林古坑美人谷2萬棵櫻花滿開 人潮塞爆

雲林縣古坑鄉草嶺石壁美人谷櫻花滿開，228連假首日人潮爆滿，2處停車場全滿，有民眾等接駁車等了2個小時還搭不上，社區估計...

南市「承先啟後」銅像 擬年底調整

台南市文化中心戶外「承先啟後」銅像群，包括5名大人及4名小孩，因其中1座銅像遭指是前總統蔣中正，近年屢有移除聲音，文化局...

猛虎出閘！超跑嘉年華登場 228連假人潮擠爆布袋商港

極速超跑市集嘉年華228連假在嘉義布袋商港熱鬧登場，現場集結多輛超跑，吸引逾千名車迷與遊客湧入，人潮擠爆布袋商港；縣長翁...

二萬棵櫻花大爆發 雲林美人谷今湧五萬人潮塞爆

雲林縣古坑鄉草嶺石壁美人谷櫻花滿開，228連假首日人潮爆滿，二處停車場全滿，有民眾等接駁車等了兩個小時還搭不上，社區估計...

雲林表演廳去年逾3萬人入場 今年再邀國內外藝術家演出

雲林縣表演廳2022年重新整修開館後，推出多檔叫好叫座節目，並跨縣市場館整合行銷，去年進場人數逾3萬人，縣府今年已規畫邀...

喵迷快搶 台南城市吉祥物「巷仔Niau」新5款公仔開賣

台南最受歡迎的城市吉祥物—巷仔Niau公仔盲盒、禮盒今天起開賣，在台南市12處文化景點指定通路販售，有盲盒單盒也有禮盒裝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。