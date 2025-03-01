南市「承先啟後」銅像 擬年底調整

台南市文化中心戶外「承先啟後」銅像群，包括5名大人及4名小孩，因其中1座銅像遭指是前總統蔣中正，近年屢有移除聲音，文化局說這是知名雕塑家鄭春雄40年創作，無法聯絡查證，因文化中心邁入40年，文化部編列3億5000萬元年底整建，銅像將配合景觀調整。

文化中心1984年開館該作品就存在，民進黨議員蔡筱薇說，根據全國威權象徵各轄管單位處置情形統計資料顯示，市府有件現行列管未處置，就是位於文化中心園區內「承先啟後-蔣中正銅像」，轉型正義條例通過7年多，市府對政策執行卻是牛步。

台灣基進台南黨部主委吳依潔也指，台南是本土民主聖地，但是道路與公共空間依然充斥威權遺留象徵，「到底要到什麼時候，才能真正落實轉型正義？」

面對銅像爭議，文化局說，這是雕塑家鄭春雄作品，外觀像蔣中正，文化局曾想徵詢鄭春雄意見，但鄭40年來音訊全無，文化局也曾提交公共藝術審議會審查，審查結果是「作品呈現老中幼三代，構圖符合名稱」。

文化局指出，「承先啟後」公共藝術作品因長得太像蔣中正引發爭議，2021年促進轉型正義條例施行，出現遷移聲音，當年審查認為未指涉蔣中正，又無法向鄭春雄求證，決定暫不移置。

因文化中心邁入40年，文化部支持編列3億5000萬元，預計年底動工整建，包括景觀水景、藝術作品調整、步道規畫、植栽美化及夜間照明設施改善等，銅像作品將配合景觀設計調整，呼籲尊重鄭春雄創作自由，勿破壞或毀損公物。