猛虎出閘！超跑嘉年華登場 228連假人潮擠爆布袋商港
極速超跑市集嘉年華228連假在嘉義布袋商港熱鬧登場，現場集結多輛超跑，吸引逾千名車迷與遊客湧入，人潮擠爆布袋商港；縣長翁章梁、立委蔡易餘站在起跑點揮下旗幟，為3天活動揭開序幕，跑車引擎轟鳴聲疾馳而出，車迷熱血沸騰相當興奮。
嘉義縣商圈、嘉義市商圈及布袋商港今年首度合作，聯手舉辦超跑嘉年華盛會，結合超跑動態展演、美食市集、文創攤位及懷舊車展，營造全台獨具特色的嘉年華氛圍，活動首日適逢228連假，吸引全台超跑車迷一睹風采，現場引擎聲震耳欲聾，氣氛相當熱鬧。
主辦單位邀請縣長翁章梁擔任揮旗手，翁章梁站在起跑點上，高舉右手用力揮下旗幟，為連續3天市集嘉年華活動揭開序幕；超跑在催促油門後發出震撼轟鳴聲，如猛虎出閘般向前疾駛，周圍的車迷也被引擎音浪渲染，跟著熱血沸騰、激動不已。
翁章梁說，縣府近年積極推動地方商圈，從他上任時原本只有1個商圈，到現在增加至16個商圈，同時也輔導商圈爭取預算舉辦活動，鼓勵與鄰近縣市合作，今年首次與嘉義市商圈合作舉辦盛大超跑嘉年華，希望商圈夥伴持續合作，為在地經濟打拚努力。
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