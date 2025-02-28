二萬棵櫻花大爆發 雲林美人谷今湧五萬人潮塞爆

雲林縣古坑鄉草嶺石壁美人谷櫻花滿開，228連假首日人潮爆滿，二處停車場全滿，有民眾等接駁車等了兩個小時還搭不上，社區估計今天湧入5萬名賞櫻民眾，雲林縣長張麗善表示，古坑櫻花季每年吸引許多遊客，因應明年櫻花季的人潮，將增設停車場及公廁。

雲林縣古坑鄉草嶺石壁美人谷種植2萬多棵各種品種櫻花樹，縣府2月中旬舉辦櫻花季活動，本周櫻花進入滿開期，今連假首日賞櫻人潮爆滿，民眾看到滿山櫻花忍不住驚嘆「好美」，草嶺村長陳兵通表示，早上天才剛亮，停車場就全滿，沿路塞車，估計上午人潮就有3萬人。

古坑鄉公所為紓解車潮，提供接駁服務，一名來自高雄的遊客表示，她等了2個多小時仍上不了接駁車，鄉公所因為大量遊客，已增班服務。

雲林縣石壁休閒農業區發展協會理事長賴郁憲表示，櫻花季至今半個多月，草嶺山區估計湧入50萬人次，路邊店家生意很好，今天全天估計有5萬人湧入，許多店家備貨都已經完售，花期預計下周進入尾聲，櫻花季活動也將在3月2日落幕。

雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞、交通工務局長汪令堯今到草嶺巡視，張麗善表示，古坑草嶺櫻花季已經成為全國指標性賞櫻地點，草嶺村計畫將再種植1萬多棵櫻花樹，目標要種滿3.6萬棵櫻花樹，因應來年賞櫻人潮，將規畫增加停車場及公廁。