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雲林表演廳去年逾3萬人入場 今年再邀國內外藝術家演出

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣表演廳2022年重新整修開館後，推出多檔叫好叫座節目，並跨縣市場館整合行銷，去年進場人數逾3萬人。圖／雲林縣府提供
雲林縣表演廳2022年重新整修開館後，推出多檔叫好叫座節目，並跨縣市場館整合行銷，去年進場人數逾3萬人。圖／雲林縣府提供

雲林縣表演廳2022年重新整修開館後，推出多檔叫好叫座節目，並跨縣市場館整合行銷，去年進場人數逾3萬人，縣府今年已規畫邀請國內外知名藝術家、藝文團體表演，民眾可隨時關注、提早購票。

雲林縣表演廳去年演出69場次，進館人數超過3萬人次，其中售索票平均上座率58％，比整修前的33％明顯提升。

文化觀光處長陳璧君表示，進館人數明顯成長，她認為是節目挑選精準貼近觀眾市場，又透過雲嘉嘉營劇場連線，跨縣市行銷奏效，也顯示觀眾願意花費支持表演藝術，更願意支持精彩的節目內容。

陳璧君表示，今年已規畫邀請日本演歌天后長山洋子、陶笛大師宗次郎蒞縣演出，另有，灣聲樂團帶來精彩的台灣行腳、果陀劇場、優人神鼓、相聲瓦社、唐美雲歌仔戲團、狂美交響管樂團、桃園交響管樂團等帶來一系列精彩演出。

節目內容包含音樂、舞蹈、兒童戲劇、傳統戲劇、偶戲、音樂劇等多元的藝文展演內容，在地團隊更有太日樂集、雲林愛樂室內合唱團、咚咚舞蹈團、真雲林閣掌中劇團、昇平五洲園、五洲小桃源、雲集打擊樂團、鄉音室內樂團、陽光室內樂團等，活動詳細資訊可以至Facebook粉絲專頁「雲林表演廳」查詢。

雲林縣表演廳2022年重新整修開館後，推出多檔叫好叫座節目，並跨縣市場館整合行銷，去年進場人數逾3萬人。圖／雲林縣府提供
雲林縣表演廳2022年重新整修開館後，推出多檔叫好叫座節目，並跨縣市場館整合行銷，去年進場人數逾3萬人。圖／雲林縣府提供

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