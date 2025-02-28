喵迷快搶 台南城市吉祥物「巷仔Niau」新5款公仔開賣

台南最受歡迎的城市吉祥物—巷仔Niau公仔盲盒、禮盒今天起開賣，在台南市12處文化景點指定通路販售，有盲盒單盒也有禮盒裝5隻不同造型一次收集。

文化局表示，農曆過年前推出「巷仔Niau公仔盲盒」及「巷仔Niau公仔禮盒」快閃與市民相見，民眾都相當期待，此次共推出5款巷仔Niau造型公仔，與去年首發限量預購的姿勢、尺寸皆不同。本次主打小巧可愛又能隨身攜帶，公仔平均高約8公分左右。

販售方式分為「巷仔Niau公仔盲盒」及「巷仔Niau公仔禮盒」，盲盒單盒458元；禮盒單盒3168元。Niau粉可以選擇體驗開箱盲盒的刺激感，決定是哪隻巷仔Niau跟買家一起回家；或是選購禮盒一次集滿5款造型。

文化局說，巷仔Niau因2024台灣文化創意博覽會而誕生，巷仔Niau身上的花紋，有大帆船、小老鼠，還有捲捲的「麒麟尾」，說明巷仔Niau因為是大航海時代往來東亞貿易帆船上，幫忙除鼠害的貓咪而來到臺灣；捲捲的「麒麟尾」則是源自當時的基因特徵。另外身上還有許多呼應台南特色的特徵，如身上如台南內海地形的形狀、對照孔廟大成殿燕尾尖尖翹起的耳朵。