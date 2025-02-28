快訊

花旗出大包！誤匯81兆美元給客戶靠他才攔下 執行長險遭下台

張蘭宣戰、汪小菲出手 S媽心碎回應「搶什麼隨便他」

喵迷快搶 台南城市吉祥物「巷仔Niau」新5款公仔開賣

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南城市吉祥物巷仔Niau公仔盲盒、禮盒今天開賣，5款造型小巧可愛。圖／文化局提供
台南城市吉祥物巷仔Niau公仔盲盒、禮盒今天開賣，5款造型小巧可愛。圖／文化局提供

台南最受歡迎的城市吉祥物—巷仔Niau公仔盲盒、禮盒今天起開賣，在台南市12處文化景點指定通路販售，有盲盒單盒也有禮盒裝5隻不同造型一次收集。

文化局表示，農曆過年前推出「巷仔Niau公仔盲盒」及「巷仔Niau公仔禮盒」快閃與市民相見，民眾都相當期待，此次共推出5款巷仔Niau造型公仔，與去年首發限量預購的姿勢、尺寸皆不同。本次主打小巧可愛又能隨身攜帶，公仔平均高約8公分左右。

販售方式分為「巷仔Niau公仔盲盒」及「巷仔Niau公仔禮盒」，盲盒單盒458元；禮盒單盒3168元。Niau粉可以選擇體驗開箱盲盒的刺激感，決定是哪隻巷仔Niau跟買家一起回家；或是選購禮盒一次集滿5款造型。

文化局說，巷仔Niau因2024台灣文化創意博覽會而誕生，巷仔Niau身上的花紋，有大帆船、小老鼠，還有捲捲的「麒麟尾」，說明巷仔Niau因為是大航海時代往來東亞貿易帆船上，幫忙除鼠害的貓咪而來到臺灣；捲捲的「麒麟尾」則是源自當時的基因特徵。另外身上還有許多呼應台南特色的特徵，如身上如台南內海地形的形狀、對照孔廟大成殿燕尾尖尖翹起的耳朵。

販售點為安平古堡、安平樹屋、延平郡王祠、愛國婦人會館紀念品部、億載金城、赤嵌樓、隆田chacha文化資產教育園區、臺南左鎮化石園區、蕭壠文化園區、總爺藝文中心、水交社文化園區、台南山上花園水道博物館等12處指定通路開賣，數量有限。

台南城市吉祥物巷仔Niau公仔盲盒、禮盒今天開賣，5款造型小巧可愛。圖／文化局提供
台南城市吉祥物巷仔Niau公仔盲盒、禮盒今天開賣，5款造型小巧可愛。圖／文化局提供

台南 文化局 禮盒

延伸閱讀

台南文化中心前銅像是蔣中正？ 遭要求移除 文化局給答案

「迪士尼櫻花季」周邊新品搶先開跑囉！粉嫩夢幻的造型好想統統收藏

台南六甲新吉祥物 小鹿哥與小鹿妹落羽松林亮相

日職／養樂多吉祥物燕九郎操偶師病逝 山田哲人：想跟他說感謝

相關新聞

雲林表演廳去年逾3萬人入場 今年再邀國內外藝術家演出

雲林縣表演廳2022年重新整修開館後，推出多檔叫好叫座節目，並跨縣市場館整合行銷，去年進場人數逾3萬人，縣府今年已規畫邀...

喵迷快搶 台南城市吉祥物「巷仔Niau」新5款公仔開賣

台南最受歡迎的城市吉祥物—巷仔Niau公仔盲盒、禮盒今天起開賣，在台南市12處文化景點指定通路販售，有盲盒單盒也有禮盒裝...

大雨一直下…嘉義縣馬鈴薯收成慘 裂瘡、腐爛減產逾5成

受到去年颱風等因素影響，嘉義縣新港鄉近日傳出馬鈴薯收成欠佳，雖然看起來枝葉繁茂，但土壤底下很多馬鈴薯都爛掉了，農民預估產...

大埔地震紅單建物達511件 估3月底完成複評

0121大埔地震造成嘉義縣市以及台南市多處民宅受損，內政部國土署今天說，震後第一時間就前往視察並提供後續協助，目前總勘災...

台南劉厝排水 動工整治甩臭

在地稱「七股溪」的台南劉厝排水，流域影響佳里、西港、七股區約3.7萬居民，因受畜牧廢水影響會散發異味，每逢大雨也易淹水，...

雲林首件居民自辦都更…仿英風格 虎尾福民老街改造動工

雲林縣第1條由居民自辦都更發包的虎尾鎮福民老街再造工程昨天開工，此也是虎尾最早的市集老街，成排仿英式建築別具風格，但樓面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。