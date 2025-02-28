快訊

半導體風雲／難擋川普壓力 台積美國廠棄2奈米改1.6？

二二八事件78周年 賴總統：獨裁者蔣介石犯下滔天大罪

聽新聞
0:00 / 0:00

大雨一直下…嘉義縣馬鈴薯收成慘 裂瘡、腐爛減產逾5成

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣新港鄉馬鈴薯出現裂瘡、腐爛，鄉長葉孟龍（前排右一）、議員黃啟豪（前排右二）昨到田裡勘查農損。圖／黃啟豪提供
嘉義縣新港鄉馬鈴薯出現裂瘡、腐爛，鄉長葉孟龍（前排右一）、議員黃啟豪（前排右二）昨到田裡勘查農損。圖／黃啟豪提供

受到去年颱風等因素影響，嘉義縣新港鄉近日傳出馬鈴薯收成欠佳，雖然看起來枝葉繁茂，但土壤底下很多馬鈴薯都爛掉了，農民預估產量減少逾5成，緊接著就是一期稻作播種時間，縣府農業處表示，需請農民先拍照留存，會盡速啟動現勘確認災損狀況。

林姓農民指出，去年11月種植馬鈴薯時，遭遇颱風侵襲肆虐，今年採收前又接連多日的雨水侵襲，這些雨水宛如酸雨，在土下的馬鈴薯莖塊最怕這種雨水，農民在採收前就已經憂心忡忡，結果一翻耕採收，眼前出現大量的裂瘡果，甚至腐爛，令他相當心痛。

林姓農民說，原本每分地約可收成近3000公斤馬鈴薯，但今年僅收約1000公斤馬鈴薯，收成率不及5成，損失相當嚴重，另外加上租借農機具、雇工收成、裝箱等成本，每分地還要再虧損約1萬元，盼政府啟動勘災補助，不要讓農民因為天災蒙受損失。

議員黃啟豪說，去年颱風雨量驚人，再加上近日下雨等因素，即將進入採收期的馬鈴薯發生裂瘡、腐爛嚴重等情況，農民損失相當嚴重，希望縣府農業處盡速邀集相關單位會勘，加速災損補助申請流程，減少農民損失，並利農民展開第一期稻作耕作。

鄉長葉孟龍說，新港鄉馬鈴薯種植面積達500多甲，目前已經登記受損的馬鈴薯園已有10餘甲，由於達到天然災害補助標準需達總種植面積的百分之5，請農民一定要先登記災損情況，並拍照保留受損情況佐證，以利啟動天然災害作業程序。

農業處長許彰敏說，近期接獲新港鄉公所通報反應，馬鈴薯發生裂瘡、腐爛等情況，已請有受損的農民向新港鄉公所登記、拍照存證，農業處也會盡速安排勘災等事宜，若達災損標準將啟動救助，保障農民的生計。

嘉義縣新港鄉馬鈴薯出現裂瘡、腐爛，農民預估減產逾5成。圖／黃啟豪提供
嘉義縣新港鄉馬鈴薯出現裂瘡、腐爛，農民預估減產逾5成。圖／黃啟豪提供
嘉義縣新港鄉馬鈴薯出現裂瘡、腐爛，農民預估減產逾5成。圖／黃啟豪提供
嘉義縣新港鄉馬鈴薯出現裂瘡、腐爛，農民預估減產逾5成。圖／黃啟豪提供
嘉義縣新港鄉馬鈴薯出現裂瘡、腐爛，農民預估減產逾5成。圖／黃啟豪提供
嘉義縣新港鄉馬鈴薯出現裂瘡、腐爛，農民預估減產逾5成。圖／黃啟豪提供

災損 農民

延伸閱讀

台東連遭颱風侵襲國有耕地減租7成 8842戶農民受惠

連續低溫影響敏感甘薯生長 產區農民陳情寒害歉收

嘉義縣首間國際品牌酒店！溫德姆集團3大品牌今年登場

嘉義縣接棒！ 2026台灣燈會「點亮嘉義光躍台灣」

相關新聞

雲林首件居民自辦都更…仿英風格 虎尾福民老街改造動工

雲林縣第1條由居民自辦都更發包的虎尾鎮福民老街再造工程昨天開工，此也是虎尾最早的市集老街，成排仿英式建築別具風格，但樓面...

大雨一直下…嘉義縣馬鈴薯收成慘 裂瘡、腐爛減產逾5成

受到去年颱風等因素影響，嘉義縣新港鄉近日傳出馬鈴薯收成欠佳，雖然看起來枝葉繁茂，但土壤底下很多馬鈴薯都爛掉了，農民預估產...

大埔地震紅單建物達511件 估3月底完成複評

0121大埔地震造成嘉義縣市以及台南市多處民宅受損，內政部國土署今天說，震後第一時間就前往視察並提供後續協助，目前總勘災...

台南劉厝排水 動工整治甩臭

在地稱「七股溪」的台南劉厝排水，流域影響佳里、西港、七股區約3.7萬居民，因受畜牧廢水影響會散發異味，每逢大雨也易淹水，...

內政部：嘉義震損紅黃單建築複評後 比照0403辦理

民眾黨團今天就嘉義大埔地震災後重建事宜，召開黨團協商，但因民進黨團未出席，協商未達共識。內政部指出，嘉義縣2月底、台南市...

波蘭洛茲市副市長拜會黃偉哲 雙方盼促夥伴關係

波蘭洛茲市（Lodz City）副市長普斯特尼克（Adam Pustelnik）今天率團拜會台南市長黃偉哲，雙方期待促成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。