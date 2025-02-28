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大雨一直下…嘉義縣馬鈴薯收成慘 裂瘡、腐爛減產逾5成
受到去年颱風等因素影響，嘉義縣新港鄉近日傳出馬鈴薯收成欠佳，雖然看起來枝葉繁茂，但土壤底下很多馬鈴薯都爛掉了，農民預估產量減少逾5成，緊接著就是一期稻作播種時間，縣府農業處表示，需請農民先拍照留存，會盡速啟動現勘確認災損狀況。
林姓農民指出，去年11月種植馬鈴薯時，遭遇颱風侵襲肆虐，今年採收前又接連多日的雨水侵襲，這些雨水宛如酸雨，在土下的馬鈴薯莖塊最怕這種雨水，農民在採收前就已經憂心忡忡，結果一翻耕採收，眼前出現大量的裂瘡果，甚至腐爛，令他相當心痛。
林姓農民說，原本每分地約可收成近3000公斤馬鈴薯，但今年僅收約1000公斤馬鈴薯，收成率不及5成，損失相當嚴重，另外加上租借農機具、雇工收成、裝箱等成本，每分地還要再虧損約1萬元，盼政府啟動勘災補助，不要讓農民因為天災蒙受損失。
議員黃啟豪說，去年颱風雨量驚人，再加上近日下雨等因素，即將進入採收期的馬鈴薯發生裂瘡、腐爛嚴重等情況，農民損失相當嚴重，希望縣府農業處盡速邀集相關單位會勘，加速災損補助申請流程，減少農民損失，並利農民展開第一期稻作耕作。
鄉長葉孟龍說，新港鄉馬鈴薯種植面積達500多甲，目前已經登記受損的馬鈴薯園已有10餘甲，由於達到天然災害補助標準需達總種植面積的百分之5，請農民一定要先登記災損情況，並拍照保留受損情況佐證，以利啟動天然災害作業程序。
農業處長許彰敏說，近期接獲新港鄉公所通報反應，馬鈴薯發生裂瘡、腐爛等情況，已請有受損的農民向新港鄉公所登記、拍照存證，農業處也會盡速安排勘災等事宜，若達災損標準將啟動救助，保障農民的生計。
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