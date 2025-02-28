大埔地震紅單建物達511件 估3月底完成複評

0121大埔地震造成嘉義縣市以及台南市多處民宅受損，內政部國土署今天說，震後第一時間就前往視察並提供後續協助，目前總勘災件數達4553件，紅單511件、黃單1483件，估3月底前完成複評後，再依據民眾需求推動復原措施。

台灣民眾黨立法院黨團昨天就嘉義大埔地震災後重建事宜，召開黨團協商，要求重建速度要再加油，不過民進黨團未出席協商，協商未達共識。

國土署今天透過新聞稿表示，大埔地震發生後，署長吳欣修第一時間就前往災區視察，並依據過往協助台南、0403花蓮地震復原經驗，即時偕同地方政府共同給予受災民眾包括租屋媒合、租金補貼等所需的生活協助，同時，也動員全台建築師及專業技師協助建物勘查工作，並多次與台南市政府討論後續處理方案。

國土署說，總統賴清德、行政院長卓榮泰及內政部長劉世芳均有前往災區視察，並指示相關單位與台南市政府攜手合作，加速推動各項復原及重建措施。國土署強調，昨天協商雖無達成共識，但重建復原不分顏色及政黨，相關工作皆持續辦理中。

建築物受損評估部分，國土署說，目前總勘災件數已達4553件，經確認為紅單的有511件、黃單1483件，並持續勘查中，兩縣市預估可在3月底前完成紅黃單複評作業，後續將依據民眾需求，也與國震中心合作成立弱層補強輔導團隊提供必要協助與支持。

國土署也說，中央已補助台南市、嘉義縣（市）政府成立都更及危老輔導團，後續都市計畫地區的紅單、黃單等危險建築物，得依都市更新或危老重建方式辦理，並提供都市更新重建規劃、整建維護實施費用、危老重建計畫費用等經費補助，且有關受損合法建築物經主管機關張貼紅色、黃色危險標誌，免再辦理建築物結構安全性能評估，得逕予申請危老重建。

至於居住協助面向，國土署說，參考0403地震處理方式放寬相關申請標準，以每戶每月依實際居住人數提供新台幣8000元至1萬8000元租金補貼，協助民眾及時安頓居住處所，並提供重建（購）、修繕貸款利息補貼。

另外，屬於弱層可補強的受災建物，國土署表示，比照0403補助模式，包括經張貼紅黃單的合法住宅，超過6層樓的集合住宅，每棟最高補助1500萬元；6層樓以下的集合住宅，每棟最高補助750萬元；透天住宅每棟最高補助200萬元；每案補助比率以不超過總經費85%為限，上述方案均在2月20日專案報院提請行政院核定。