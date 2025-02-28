快訊

台鹽綠能弊案移審 台南地院裁定陳啓昱3人羈押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

台南劉厝排水 動工整治甩臭

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導

在地稱「七股溪」的台南劉厝排水，流域影響佳里、西港、七股區約3.7萬居民，因受畜牧廢水影響會散發異味，每逢大雨也易淹水，市府爭取1.2億元補助辦理箱涵截流及功能提升工程，昨日動工。

劉厝排水從西港區往西，到七股出海。水利局說，因長期受民生汙水、畜牧廢水影響，損害周邊環境也影響居民生活及七股潟湖養殖業，近年推動各項改善計畫，已大幅改善上游水質，此次將針對部分未經處理汙水直接排入中游的問題。

水利局指出，工程涵蓋慶安橋至港墘橋段，包含6座橋點，聚焦於源頭截流與集中淨化處理，針對沿線26處箱涵進行詳細調查後，選定9處汙染濃度高且流量大箱涵進行截流，每日截流水量設計約960噸。

黃偉哲主持開工儀式，說預計明年7月底完工，將提升整體環境及民眾居住品質；水利局解釋，透過結合高效截流設施與既有劉厝排水水質淨化場，預計每年可削減生化需氧量約162噸、懸浮固體214噸及氨氮68噸，大幅降低區域內汙染負荷，未來也期待助益恢復周邊生態健康，推動地方經濟與環境協調進步。

水利局 水質 潟湖

延伸閱讀

擺脫「臭名」 台南西港劉厝排水中游箱涵截流工程今開工

淡海輕軌二期先期工程啟動 拚政院核定後5年完工

改善北高雄養殖專區道路排水 高市府投逾億陸續動工

新北汐止禮門溪護岸鋼筋垂落 憂影響排水要改善

相關新聞

雲林首件居民自辦都更…仿英風格 虎尾福民老街改造動工

雲林縣第1條由居民自辦都更發包的虎尾鎮福民老街再造工程昨天開工，此也是虎尾最早的市集老街，成排仿英式建築別具風格，但樓面...

台南劉厝排水 動工整治甩臭

在地稱「七股溪」的台南劉厝排水，流域影響佳里、西港、七股區約3.7萬居民，因受畜牧廢水影響會散發異味，每逢大雨也易淹水，...

內政部：嘉義震損紅黃單建築複評後 比照0403辦理

民眾黨團今天就嘉義大埔地震災後重建事宜，召開黨團協商，但因民進黨團未出席，協商未達共識。內政部指出，嘉義縣2月底、台南市...

波蘭洛茲市副市長拜會黃偉哲 雙方盼促夥伴關係

波蘭洛茲市（Lodz City）副市長普斯特尼克（Adam Pustelnik）今天率團拜會台南市長黃偉哲，雙方期待促成...

臺南善化草莓節 228連假夢幻展開

一年一度的臺南「善化草莓節」將於2月28日開始登場，至3月27日長達一個月的草莓季，當地6家草莓園將提供民眾前往果園採果即享 8 折的優惠活動。 臺南市長黃偉哲表示，國人多以為只有臺灣中北部生產草莓

台南六甲新吉祥物 小鹿哥與小鹿妹落羽松林亮相

台南六甲落羽松季搭配相關花燈作品、「巷仔Niau」公仔等，吸引不少遊客造訪，近期落羽松林雖進入尾聲，但為共同迎接後壁台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。