台南劉厝排水 動工整治甩臭

在地稱「七股溪」的台南劉厝排水，流域影響佳里、西港、七股區約3.7萬居民，因受畜牧廢水影響會散發異味，每逢大雨也易淹水，市府爭取1.2億元補助辦理箱涵截流及功能提升工程，昨日動工。

劉厝排水從西港區往西，到七股出海。水利局說，因長期受民生汙水、畜牧廢水影響，損害周邊環境也影響居民生活及七股潟湖養殖業，近年推動各項改善計畫，已大幅改善上游水質，此次將針對部分未經處理汙水直接排入中游的問題。

水利局指出，工程涵蓋慶安橋至港墘橋段，包含6座橋點，聚焦於源頭截流與集中淨化處理，針對沿線26處箱涵進行詳細調查後，選定9處汙染濃度高且流量大箱涵進行截流，每日截流水量設計約960噸。

黃偉哲主持開工儀式，說預計明年7月底完工，將提升整體環境及民眾居住品質；水利局解釋，透過結合高效截流設施與既有劉厝排水水質淨化場，預計每年可削減生化需氧量約162噸、懸浮固體214噸及氨氮68噸，大幅降低區域內汙染負荷，未來也期待助益恢復周邊生態健康，推動地方經濟與環境協調進步。