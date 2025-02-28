雲林首件居民自辦都更…仿英風格 虎尾福民老街改造動工

雲林縣第1條由居民自辦都更發包的虎尾鎮福民老街再造工程昨天開工，此也是虎尾最早的市集老街，成排仿英式建築別具風格，但樓面老舊斑剝，經中央及地方補助，每戶只出資50萬元就可更新門面，也還原古建築風貌、帶動市街觀光。

設計單位指出，未來7棟老屋樓面的木窗、鐵花窗及仿古欄杆依原貌整修，店鋪落地窗統一，完工後讓成排老建築重現早年風華；虎尾鎮長林嘉弘說，鄰近的立體停車大樓完工帶來購物便利，未來將爭取整建「西市場」串連中正路及老街。

虎尾鎮中央市場後方的福民老街，是日治昭和時期最繁榮的市街，也曾是台西客運總站，街內仿英式建築是台灣新舊建築轉承的代表作；2011年曾完成老街更新，完成鋪面、行道樹、特色招牌、路燈等改善作業，居民認為，街屋老舊窳陋的外觀，鐵窗繡蝕、門面不一，與造街後很不搭調。

為此縣府城鄉發展處委託長榮大學輔導成立「福民老街都市更新會」辦理都市更新維護整建工程，2019年獲內政部核定補助，當時共17戶參加改造計畫，後因營建物價上揚使建案被迫停滯，其中10戶退出計畫；3年前配合文化部私有老屋再生計畫再次提出申請，去年獲內政部、文化部補助600多萬元，居民自籌300多萬元，合計縣府補助共1034萬元，終在1月順利發包。

縣長張麗善、議長黃凱、虎尾鎮長林嘉弘等人主持開工，張麗善說，完成整建對市街觀光助益良多，也為雲林各地老街都更起了帶頭作用。據悉，先前退出都更計畫的居民有意再參加，縣府將設法爭取共創繁華市街。