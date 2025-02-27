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波蘭洛茲市副市長拜會黃偉哲 雙方盼促夥伴關係

中央社／ 台南27日電

波蘭洛茲市（Lodz City）副市長普斯特尼克（Adam Pustelnik）今天率團拜會台南市長黃偉哲，雙方期待促成珍貴夥伴關係

根據台南市政府發布新聞稿，普斯特尼克率市議會主席多馬舍維奇（Bartosz Domaszewicz）等拜會黃偉哲，黃偉哲表示，他對歷史超過600年的洛茲市印象深刻，而台南有400年歷史，兩座古城可在許多領域分享經驗，共同迎接未來挑戰。

黃偉哲期許兩市師生、民眾互訪，以學術、觀光交流促進緊密關係，無論文化、教育、體育或商業發展，合作潛力大，南市府也將促成兩市產業實質互動。

普斯特尼克說，全球化時代，城市外交尤為重要，兩市有許多共同點，訪團包含市政相關人員，希望奠定交流基礎，盡早促成珍貴夥伴關係。

南市府表示，黃偉哲去年訪問歐洲期間曾拜會洛茲市，力促兩市產業交流及深化合作，目標推動締結姐妹市。

關係 黃偉哲

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