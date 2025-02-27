台南關廟區發現清領糖漏窯舊址 文資身分待確認
台南市關廟區埤子頭2021年發現清領窯業遺址，經市府列冊追蹤及透過專業團隊挖掘調查，初判是「糖漏窯舊址」，期中報告近期將提出，但文資身分尚未確認。
民進黨立委陳亭妃今天實勘關廟區埤子頭窯業遺址，要求文化部等相關文資單位2個月內確認關廟糖漏窯舊址文資身分，再爭取經費及啟動保存計畫。
台南市政府文化局指出，關廟區糖漏窯舊址2021年被通報，台南市文化資產管理處列冊追蹤，且啟動考古調查，後續發現瓦窯窯體遺構。
文化局表示，關廟區糖漏窯舊址是關廟保東地區歷史時期考古遺址，坐落於許縣溪東岸，過去因工程整地開挖後於斷面出露密集糖漏、陶器殘片等遺留，文資處透過專業團隊文獻調查、口述歷史、地表調查、考古鑽探與試掘等研究，獲得重大突破及新發現。
目前，專業團隊初判是清領糖漏窯舊址，且發現瓦窯窯體遺構，包括窯爐後壁、3座煙囪、3組煙道結構等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言