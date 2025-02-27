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台南關廟區發現清領糖漏窯舊址 文資身分待確認

中央社／ 台南27日電

台南市關廟區埤子頭2021年發現清領窯業遺址，經市府列冊追蹤及透過專業團隊挖掘調查，初判是「糖漏窯舊址」，期中報告近期將提出，但文資身分尚未確認。

民進黨立委陳亭妃今天實勘關廟區埤子頭窯業遺址，要求文化部等相關文資單位2個月內確認關廟糖漏窯舊址文資身分，再爭取經費及啟動保存計畫。

台南市政府文化局指出，關廟區糖漏窯舊址2021年被通報，台南市文化資產管理處列冊追蹤，且啟動考古調查，後續發現瓦窯窯體遺構。

文化局表示，關廟區糖漏窯舊址是關廟保東地區歷史時期考古遺址，坐落於許縣溪東岸，過去因工程整地開挖後於斷面出露密集糖漏、陶器殘片等遺留，文資處透過專業團隊文獻調查、口述歷史、地表調查、考古鑽探與試掘等研究，獲得重大突破及新發現。

目前，專業團隊初判是清領糖漏窯舊址，且發現瓦窯窯體遺構，包括窯爐後壁、3座煙囪、3組煙道結構等。

團隊 考古 遺址

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