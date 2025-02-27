下屆台東縣長選舉 有機會卑南族女兒與媳婦競爭

下屆縣長選舉還有段時日，但藍綠選將已浮出檯面，國民黨台東議長吳秀華表態參選，民進黨立委陳瑩也願披戰袍；前者是卑南族媳婦，後者是卑南族女兒，牽動原民選票，備受矚目。

雖然距離下屆台東縣長選舉尚逾1年半時間，但民進黨平原立委陳瑩從去年連續颱風開始，就一直奔走台東災區，協助農民和漁民爭取權益，同時還爭取台東大學設護理系，農曆春節前至今，參與台東大小活動，拜訪基層村里長、鄉鎮長。

陳瑩動作在台東政壇引起關注，傳言布局下屆台東縣長。今年2月12日與同黨籍立委莊瑞雄出席台東元宵節活動時，陳瑩面對媒體也鬆口表示，隨時做好準備，現在能做的就是儘量走基層聽民意，把事情做好，等主席賴清德拍板定案，「如需要我承擔責任，則義無反顧一肩扛起」。

一旁莊瑞雄也說，「如果推出陳瑩選縣長，我們就幫她打雜、幫她努力、幫她衝刺，相信會拿到史上最好成績」。

兼任民進黨主席的總統賴清德在昨天中常會上提到，2026年九合一選舉，台東能不能藍天變綠地，是非常指標性一戰，也希望能將立委席次贏回來，因此請莊瑞雄集中資源，全力經營台東。

莊瑞雄今天立即表示，賴總統其實是看到台東曙光，已找回支持者向心力、台東團結了，看能不能藍天變綠地，於是就指示他到台東全力經營；他兩個方向，確實幫賴清德找到最強母雞，就是縣長參選人陳瑩，支持者非常振奮，陳瑩也非常努力經營提出台東擘劃願景。

民進黨台東縣黨部今天也表示，地方黨部也會全力支援莊瑞雄，在2026縣長選舉，將一起輔選陳瑩競選，盼能讓台東翻轉，台東需要更大進步，而這個進步只有透過政黨輪替，改變地方治理思維，台東才有希望。

陳瑩隨後也感謝莊瑞雄，是「雄讚」桶箍，非常認真。民進黨目前上下定調陳瑩披下屆縣長選舉戰袍，陳瑩自己也義無反顧。

國民黨方面，現任議長、國民黨台東縣黨部主委吳秀華，在台東政壇早已被認為是縣長梯隊接班人。吳秀華日前在媒體餐敘時告訴中央社記者，「陳瑩的動作讓選戰提前開打，我也要更積極投入選戰」，直接表態選下屆縣長。

台東縣2022年縣長選舉，總投票數為11萬2148票，一般評估原住民選票逾3萬票，過去被視為國民黨傳統鐵票，這也是民進黨在台東的縣長及總統選舉，得票遠輸於國民黨的關鍵。

目前已浮出檯面的下屆縣長人選，吳秀華是卑南族媳婦，陳瑩是卑南族女兒，2人同樣有原住民淵源，牽動原民選票，備受關注。