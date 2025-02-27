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內政部：嘉義震損紅黃單建築複評後 比照0403辦理

中央社／ 台北27日電
0121嘉義大埔地震，台南楠西等山區房屋受損慘重，受災戶面臨無家可住。圖／聯合報系資料照
0121嘉義大埔地震，台南楠西等山區房屋受損慘重，受災戶面臨無家可住。圖／聯合報系資料照

民眾黨團今天就嘉義大埔地震災後重建事宜，召開黨團協商，但因民進黨團未出席，協商未達共識。內政部指出，嘉義縣2月底、台南市3月底前會完成所有紅黃單複評，並比照花蓮0403地震從優、從寬、從速處理。

台灣民眾黨立法院黨團下午針對嘉義大埔地震災後重建事宜，召開黨團協商，國民黨團首席副書記長羅智強、立委王育敏，以及民眾黨團副總召張啓楷、內政部次長董建宏、國土管理署長吳欣修等人出席，民進黨團則未派員參與協商。

張啓楷說明，震後重建工作漫長，民眾黨團在最快時間就提案，很多受損的建築在震後紅、黃單一貼，到現在卻都還沒處理，重建速度要再加油；民眾黨團提案明確，要求各部會從寬、從速、從簡盡快幫災民，特別是租金補助、弱層補強、紅單拆除重建。

張啓楷指出，有些房子雖然主要結構梁柱受損不嚴重，但牆體、樓梯都已損壞，居民根本不敢住，請中央政府積極會同地方政府主動輔導民眾，如何補強受損建築的防震耐力；應重新檢討紅、黃單認定標準，提出公平、一致的補助。

王育敏說明，現在雖已整理出紅黃單建築，但卻沒有下一步，連座談會都沒有，居民連補助措施是什麼也不清楚，內政部應督促嘉義縣政府先舉行說明會，下一步要怎麼做；過去發生大地震都有專案計劃，但這次沒有特別的專案，內政部也應說明經費、預算從何而來。

董建宏解釋，每次地震災損都有些不同，會依行政院長卓榮泰及立法院的指示與建議，比照花蓮0403地震從優、從寬、從速處理；但每個地區的狀態不一樣，還是會有些不同的處理。

主持協商的民眾黨立委林國成最後表示，協商因民進黨團沒有出席，無法取得共識，後續依立法院職權行使法規定辦理，也請行政部門加強與各黨團溝通、說明。

民進黨團則是在協商前召開記者會表示，民眾黨團救災慢N拍，地震當天，與國民黨團聯手刪減、凍結國家防災預算，呼籲民眾黨團救災要做實事，不是搶作秀、割稻尾。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤指出，民眾黨團在2月25日院會提案，要求行政部門對0121嘉義大埔地震的多項災後重建作為，諷刺的是，1月21日震災當下，立法院正在審議總預算案，藍白沆瀣一氣，按下贊成凍結消防預算。

吳思瑤提到，張啓楷若為了選嘉義縣長，「為何隔1個多月才提案？」救災要做實事，縱使無法搶頭香，也拜託不要割稻尾、慢N拍。

內政部 嘉義 地震

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