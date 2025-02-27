台南六甲新吉祥物 小鹿哥與小鹿妹落羽松林亮相
台南六甲落羽松季搭配相關花燈作品、「巷仔Niau」公仔等，吸引不少遊客造訪，近期落羽松林雖進入尾聲，但為共同迎接後壁台灣國際蘭展，加上近期萬壽菊花海綻放，六甲區公所除延長落羽松季外，也特製作今年新的吉祥物小鹿哥與小鹿妹，今在落羽松林亮相，邀請民眾屆時一同來欣賞。
六甲區長陳啓榮表示，嘉南平原六甲附近以前是梅花鹿盛產繁殖的草原，早年曾在台1線與174線交叉路口設計銅製「六隻鹿」入口意象，去年則委託藝術家莊銘憲在六甲多功能運動公園內安裝鐵絲造型｢梅花鹿｣，今年則特別製作小鹿哥與小鹿妹公仔，當作六甲的吉祥物。
他提到，今年適逢六甲國小創校120周年，小鹿哥與小鹿妹則是攜手六甲國小校長蘇淑娟，共同請人設計紀念，未來每年舉辦六甲落羽松季時不僅可搭配佈置，加上往年設計6個吉祥物火鶴妹、稻子哥、鯛魚弟弟、蜜蜂妹妹、小羽姐姐與小松哥哥，可共同行銷六甲在地農特產品。
此外，六甲落羽松季原訂28日結束，為回應遊客的期待與服務更多遊客與繁榮地方，六甲區公所將活動延長至3月9日，且台灣國際蘭展則預計3月8日開幕，落羽松雖已逐漸凋零，但萬壽菊花海正盛開綻放，搭配落羽松蕭瑟之美與蓄水倒影，可欣賞另一種獨特美感。
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