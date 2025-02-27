綠議員轟藍刪台南總預算成罪人 藍議員斥：綠應磕石頭謝罪

台南市議會民進黨團今天舉行記者會，痛批114年總預算被藍白亂刪、亂凍，溪北的國民黨議員時常在議會高喊「溪北沒建設」，現在總統賴清德是最了解台南的人，好不容易有大步向前發展的機會，結果國民黨立委謝龍介不但贊成刪減凍結台南預算，卻不見國民黨議員出面為台南講話，是對不起台南市民。

對此，國民黨團發言人蔡育輝回轟，民進黨在台南長期執政30年，現在才發現台南沒有重大建設？還要牽拖謝龍介，總統為他的本命區鄉親做了甚麼？民進黨立委和議員們還敢要國民黨負責，才真該「磕石頭謝罪」。

市議員陳秋宏今天偕同黨團總召周嘉韋和議員郭鴻儀、李宗翰、沈家鳳、周嘉韋、蔡筱薇等召開記者會，細數因總預算被刪，50多億元南科至麻豆的烏橋中路跨曾文溪大橋及聯外道路、近90億的台39線智慧科學大道嘉義太保到新營段開闢，恐受到影響；文化部在麻豆曾文市政中心的文物典藏中心1億元整建預算被刪光，「國民黨亂砍預算，溪北建設受到衝擊」。

陳秋宏表示，溪北的國民黨議員時常在議會高喊「溪北沒建設」，現在總統賴清德剛好是最了解台南的人，好不容易溪北有了大好機會可以大步向前，結果國民黨從中央到地方沒有人願意與溪北鄉親站在一起！呼籲國民黨籍議員一同「協尋謝龍介」，不要靠著台南人去當不分區，回頭盡在傷害台南鄉親。

李宗翰、沈家鳳也說，溪北的基礎建設很多都是需要中央經費挹注改善，謝龍介卻在中央當個「沒有民意、只有黨意」的立委，國民黨地方又莫不吭聲，這些人都是台南重大建設停滯的幫兇，希望市民朋友要嚴加檢視國民黨這些看不見民意的民意代表。

蔡育輝重砲回擊，民進黨在台南長期執政30年，縣市合併，溪北嚴重邊緣化人口流失，現在貴為總統又為他的本命區鄉親做了甚麼？縣市合併後溪北猶如「棄兒」，昔日繁華的新營市，不只在原地踏步還嚴重退步，溪北邊緣化越來越嚴重，沒有發展和就業的機會，人口一直流失，賴清德在台南7年多為溪北做了甚麼？民進黨這些立委又為溪北爭取了甚麼重大建設？