臺南善化草莓節 228連假夢幻展開

一年一度的臺南「善化草莓節」將於2月28日開始登場，至3月27日長達一個月的草莓季，當地6家草莓園將提供民眾前往果園採果即享 8 折的優惠活動。

臺南市長黃偉哲表示，國人多以為只有臺灣中北部生產草莓，但事實上臺南草莓不只品質好、產量也很穩定，目前共有5.5公頃的產區，每年約有65噸的產量。為推廣善化草莓產業，善化區公所攜手在地晴空、晴光、溫馨、美裕、南科、大安等 6 家草莓園，共同推出「善化草莓節」活動，來趟草莓園採果之旅，不但可以享受自然的田園風光，在2月28日主場活動當天，騎乘 U-BIKE 在主題拍照區打卡，有機會獲得限量小禮乙份，歡迎多多前來參與。

善化區長譚乃澄表示，非常感謝莓農們的用心照顧，近幾年草莓成為臺南善化區特色農產品之一，加上離土高架種植好採摘的特點，善化草莓病蟲害少、品質一流，草莓是營養價值極高的食物，富含豐富的維生素C、膳食纖維以及抗氧化物質，且是低卡路里、低脂肪，很適合各個年齡層的人食用。

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