雲林首件居民自辦都更 虎尾福民老街將重現風貌

雲林縣第1條由居民自辦都更發包的虎尾鎮福民老街再造工程，今天動土開工，福民老街是虎尾最早的市集老街，成排仿英式建築別具風格，但樓面都已老舊斑剝，居民發動再由縣府爭取整修計畫，每戶只出資50萬元就可更新門面，還原古建築風貌，帶動市街觀光。

虎尾鎮中央市場後方的福民老街，日治昭和時期是虎尾最繁榮的市街，也曾是台西客運總站，街內仿英式建築是台灣新舊建築轉承的代表作，別具歷史意義。2011年曾完成老街更新，完成鋪面、行道樹、特色招牌及路燈等改善作業，老街重現風貌，造街後居民認為街屋老舊窳陋的外觀，鐵窗繡蝕、門面不一，很不搭調。

於是由縣府城鄉發展處委託長榮大學輔導成立「福民老街都市更新會」辦理都市更新維護整建工程，2019年獲內政部核定補助，城鄉處長林長造指出，當年沿街共17戶參加改造計畫，後因營建物價上揚，多次流標使建案被迫停滯，其中10戶退出計畫。

3年前配合文化部私有老屋再生計畫再次提出申請，去年獲內政部、文化部核定補助600多萬元，居民自籌300多萬元加上縣府補助合計共1034萬元，終在今年1月順利發包，今天由雲林縣長張麗善、議長黃凱、虎尾鎮長林嘉弘等人主持開工。

設計單位指出，未來7棟老屋樓面木窗和鐵花窗及仿古欄杆依原貌整修，店鋪落地窗統一，完工後讓成排老建築重現早年風華。鎮長林嘉弘指出，鄰近的立體停車大樓完工帶來購物便利，未來將再爭取整建「西市場」，串連中正路及老街形成觀光市集。