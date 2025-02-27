快訊

川普放話關稅僅起手式 外媒曝對陸「關鍵變數」是他：新一輪打壓剛開始

柯文哲聲請解禁…黃國昌也旁聽 批檢蠻橫：說柯會逃亡真是腦子有洞

柯文哲聲請解除禁見將開庭 柯媽現身情緒激動邊哭邊進法院

2025台南車展登場 多款超跑、知名品牌新車亮相

中央社／ 台南27日電

2025台南車展今天在大台南會展中心登場，逾110家廠商設置550個攤位，展出多款超跑及眾多知名品牌新車，展期至3月2日。

台南市長黃偉哲今天出席2025台南車展（TainanAutoshow）剪綵儀式，他表示，台南是許多汽車零組件生產冠軍，汽車相關配備品質也是首屈一指、已成功進入國際市場。今年是第3年舉辦車展，相信觀展人數和銷售營業額將突破往年，提升經濟價值效益。

市府新聞稿指出，今年車展逾110家廠商齊聚，展出550個攤位，包含新車暨能源車區、重機暨二輪車區、汽機車零配件區、汽機車周邊配件區等，另有超跑車隊與進口重機車隊快閃活動，還將舉辦汽機車零配件產業論壇，聚焦探討未來汽機車市場發展與轉型契機。

市府表示，2025台南車展展出多款超跑，新車品牌包括Mercedes-Benz、VOLVO、Tesla、HONDA、NISSAN、MG、Hyundai、匯豐汽車等；大型重型機車則有DUCATI、CFMOTO、APRILIA、KTM、榮秋重機、MOTOGUZZI、DAINESE、alpinestars、shoei、LUBRO、SUZUKI、Kawasaki等。

此外，車展二輪車（含電動機車）涵蓋三陽、光陽、YAMAHA、宏佳騰、偉士牌、eMOVING、Gogoro、PGO、可愛馬等，品牌多樣。

車展

延伸閱讀

影／蘆洲二號越堤道口又車禍 重機遭追撞騎士慘摔

大型重機事故多 浪漫台三線成悲情台三線

經典賽／我史上首支場內轟！宋晟睿化身超跑 15秒繞回本壘

嘉義10大商圈結合超跑美食饗宴 超跑嘉年華228連假布袋登場

相關新聞

不讓阿里山花季專美 嘉市潮風鈴野餐音樂市集下周登場

春神來了！花花世界迎客，嘉市府定3月8、9日周休假日，在八掌溪右岸堤，舉辦「潮風鈴‧野餐音樂市集」活動，結合音樂、藝術、...

228連續假碰上台南古都半馬 交大預報路況：今傍晚湧入大量人車

「2025台南古都國際半程馬拉松」將於3月2日上午5時30分起在台南市永華市政中心集合開跑，本次適逢228連續假期，警方...

影／少子化優雅轉身 嘉市退場佳寶幼兒園變藝術場域

少子化，嘉義市停辦退場的私立佳寶幼兒園，去年賣給在地經營建築飯店承億文旅集團，計畫蓋住宅大樓，承億邀請藝術家將幼兒園變成...

南市地政攜手檢警成立不動產防詐平台 鐵三角守護財產安全

台南市地政局為防詐騙率所屬11個地政事務所，昨攜手檢警成立成立「不動產防詐聯繫平台」，要以防詐鐵三角，讓詐騙無所遁形，積...

台南地震4千多戶屋損鑑定近完成 葉澤山：將動員13局處家訪做這事

0121地震造成台南楠西、玉井等山區4200多戶房屋建築受損，工務局動員三大公會緊急評估、複評同步進行，約在下周可以完成...

擺脫「臭名」 台南西港劉厝排水中游箱涵截流工程今開工

台南劉厝排水流域影響約3.7萬人，為解決劉厝大排水質「臭名」，台南市政府積極爭取中央經費補助1.2億，辦理「台南市劉厝排...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。