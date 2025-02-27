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雲林虎尾福民路老屋再生動工 年底重現老街風華

中央社／ 雲林縣27日電

雲林虎尾福民老街7棟日治時期仿英式街屋建築更新及老屋再生工程，今天開工，預計11月底完工重現老街風貌再創繁華；縣府期待以此拋磚引玉，讓類似情況建築也能跟進更新。

雲林縣政府今天舉辦虎尾鎮福民老街都市更新整建維護暨老屋再生工程開工，本案總工程預算為新台幣1034萬元，其中文化部補助517萬元，內政部補助112萬元，縣政府補助81萬元，居民自籌324萬元。

縣府城鄉發展處長林長造致詞表示，此處日治時期昭和年代仿英式街屋建築，更是台灣新舊建築風格轉承代表作，工程費用除居民自籌款外，並配合縣府、內政部及文化部經費補助，充分展現公私協力。

林長造說，福民老街位處虎尾鎮正中心，鄰近有布袋戲館、雲林故事館、合同廳舍等歷史建物，改造完成後，必定能吸引大量遊客，也期望此工程能拋磚引玉，讓縣內其他鄉鎮市有類似情況建築，也加入更新。

城鄉發展處指出，民國103年委託長榮大學輔導成立「福民老街都市更新會」申請辦理都市更新維護整建工程，並於108年獲內政部核定補助計畫，但工程發包時因營建物價已上揚，導致無廠商投標而流標，案件因而停滯。

為完成老街居民更新願景，城鄉發展處及文化觀光處於111年配合文化部私有老屋再生計畫，再次提出補助申請，並於113年獲文化部核定補助畫，結合原已核定內政部及縣府的都市更新整建維護工程補助，工程終於在今年1月順利發包。

建築 老街 都市更新

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