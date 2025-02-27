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不讓阿里山花季專美 嘉市潮風鈴野餐音樂市集下周登場

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
春神來了！嘉市府定3月8、9日周休假日，在八掌溪右岸堤，舉辦「潮風鈴‧野餐音樂市集」活動，結合音樂、藝術、在地特色市集與環保元素，圖為去年花季盛況。圖／嘉市府提供
春神來了！嘉市府定3月8、9日周休假日，在八掌溪右岸堤，舉辦「潮風鈴‧野餐音樂市集」活動，結合音樂、藝術、在地特色市集與環保元素，圖為去年花季盛況。圖／嘉市府提供

春神來了！花花世界迎客，嘉市府定3月8、9日周休假日，在八掌溪右岸堤，舉辦「潮風鈴‧野餐音樂市集」活動，結合音樂、藝術、在地特色市集與環保元素，市長黃敏惠邀請民眾在浪漫花季，享受視覺與聽覺的雙重饗宴。

八掌溪右岸堤防（吳鳳南路547巷旁）近1公里長的黃花風鈴木，每年3月初至中旬，金黃色花朵交織成壯麗花海，吸引民眾賞花。今年市府結合花季舉辦「潮風鈴‧野餐音樂市集」，透過音樂、美食、美景交織下花季活動，讓更多人欣賞嘉市自然之美，為城市注入觀光活力。

觀光新聞處長張婉芬說，活動邀請嘉市在地嘉頌重奏團，並邀請多位知名歌手與樂團輪番登台，包括獨特嗓音與創作實力聞名的金曲歌后孫盛希、實力派唱將李千娜、新生代人氣歌手艾薇、治癒系歌手梁文音，還有以輕快旋律與細膩編曲著稱的Crispy脆樂團及創作才子李友廷，還有催淚歌姬之稱張若凡、饒舌才子王ADEN、甜美系歌手安吉以及擁有溫暖嗓音許莉潔等，還有派對鴿跟Quint精彩氣球及魔術表演，他們將用音樂及表演為活動增添更多浪漫色彩。

活動現場規畫市集，結合潮選店商家攤位及在地文創商品，沿步道設置多處打卡亮點，供遊客拍照留念。活動融入環保理念，推出「舊電池兌換野餐墊或野餐籃」，鼓勵民眾參與環保行動。

「潮風鈴‧野餐音樂市集」3月8、9日（周休假日），活動期間上午10時至下午5時帶來音樂演出與互動表演，還有氣球與魔術秀。開車民眾可依導引在輔仁中學或立仁高中停車，活動資訊請至嘉市觀光旅遊網（https://travel. chiayi.gov.tw/）查詢。

春神來了！嘉市府定3月8、9日周休假日，在八掌溪右岸堤，舉辦「潮風鈴‧野餐音樂市集」活動，結合音樂、藝術、在地特色市集與環保元素。圖／嘉市府提供
春神來了！嘉市府定3月8、9日周休假日，在八掌溪右岸堤，舉辦「潮風鈴‧野餐音樂市集」活動，結合音樂、藝術、在地特色市集與環保元素。圖／嘉市府提供
春神來了！嘉市府定3月8、9日周休假日，在八掌溪右岸堤，舉辦「潮風鈴‧野餐音樂市集」活動，結合音樂、藝術、在地特色市集與環保元素。圖／嘉市府提供
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春神來了！嘉市府定3月8、9日周休假日，在八掌溪右岸堤，舉辦「潮風鈴‧野餐音樂市集」活動，結合音樂、藝術、在地特色市集與環保元素，圖為去年花季盛況。圖／嘉市府提供
春神來了！嘉市府定3月8、9日周休假日，在八掌溪右岸堤，舉辦「潮風鈴‧野餐音樂市集」活動，結合音樂、藝術、在地特色市集與環保元素，圖為去年花季盛況。圖／嘉市府提供
春神來了！嘉市府定3月8、9日周休假日，在八掌溪右岸堤，舉辦「潮風鈴‧野餐音樂市集」活動，結合音樂、藝術、在地特色市集與環保元素，圖為去年花季盛況。圖／嘉市府提供
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