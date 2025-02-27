快訊

川普放話關稅僅起手式 外媒曝對陸「關鍵變數」是他：新一輪打壓剛開始

柯文哲聲請解禁…黃國昌也旁聽 批檢蠻橫：說柯會逃亡真是腦子有洞

柯文哲聲請解除禁見將開庭 柯媽現身情緒激動邊哭邊進法院

聽新聞
0:00 / 0:00

228連續假碰上台南古都半馬 交大預報路況：今傍晚湧入大量人車

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
交大指出，轄內安平、赤崁、海安商圈等觀光景點周邊將湧現車流，且各地停車場停車率高。記者袁志豪／翻攝
交大指出，轄內安平、赤崁、海安商圈等觀光景點周邊將湧現車流，且各地停車場停車率高。記者袁志豪／翻攝

「2025台南古都國際半程馬拉松」將於3月2日上午5時30分起在台南市永華市政中心集合開跑，本次適逢228連續假期，警方預計今天下午至傍晚台南市就會湧入大量的人潮、車潮，台南市交通警察大隊分析，今起將會有「返鄉潮」、「出遊潮」、「賦歸潮」。

交大指出，今天下午預計出現「返鄉潮」，下午5時過後返鄉加上下班車潮，仁德、大灣、永康及關廟交流道及周邊道路將出現交通尖峰，提醒駕駛人台86快速公路銜接國道一號南、北雙向，以及台86快速公路銜接國道三號關廟交流道，將出現車速緩慢情形。

2月28日及3月1日則有「出遊潮」，上午車潮集中於各交流道周邊道路，下午集中於各觀光景點周邊道路；根據今年春節連續假期經驗，上午9時至下午1時各高速公路交流道周邊道路車流較多，如國道一號仁德交流道的文德路、中山路，永康交流道中正北路及中正南路，大灣交流道復興路及太子路，

11時至下午1時台86快速公路及台19甲銜接國道三號關廟交流道因匝道儀控管制，可能會有等候上國道的排隊車流；在觀光地區部分，下午2時起轄內安平、赤崁、海安商圈等觀光景點周邊會湧現車流，且各地停車場停車率高。

交大指出，連續假期最後一日，3月2日將有「賦歸潮」：車潮上午集中於各觀光景點，下午集中於各交流道周邊道路，預估下午4時起各高速公路交流道周邊道路，如國道一號仁德交流道的文德路、中山路；永康交流道中正北路及中正南路；大灣交流道復興路及太子路將出現車流。

由於3月2日當天，台南市府舉辦「2025台南古都國際半程馬拉松」，活動會場及賽道將實施交通管制，且有部份路線將單向及雙向封路，提醒當天要前往會場周邊的民眾注意相關交通管制措施。

交大提醒，若欲避開車流尖峰時段，駕駛人可以利用台61線快速公路替代行駛國道1號或3號；另外，連續假期期間預估前往安平的安平路、安北路及民權路會有車多情形，建議可以改走健康路銜接平豐路，車輛可停放於安億路周邊停車場。

交大為確保連假期間轄區各道路交通順暢，已因應車流時段，重點部署轄內各交流道、觀光景點及賣場，規劃交通疏導勤務以維護交通秩序；同時建立路況通報網，加強警廣路況推播，並視狀況隨時支援交通快暢警力，避免連假期間民眾交通堵塞。

交通管制 台南 國道 觀光景點 馬拉松

延伸閱讀

228連續假期 新北路邊平日收費停車格暫停收費

影／國道豐原段6車追撞1死3傷 1車翻覆2人被拋出車外

國道一號豐原段傍晚重大車禍 2女受傷、2男無呼吸心跳

北市這路口轉彎幾近直角 駕駛「切西瓜」荷包大失血

相關新聞

不讓阿里山花季專美 嘉市潮風鈴野餐音樂市集下周登場

春神來了！花花世界迎客，嘉市府定3月8、9日周休假日，在八掌溪右岸堤，舉辦「潮風鈴‧野餐音樂市集」活動，結合音樂、藝術、...

228連續假碰上台南古都半馬 交大預報路況：今傍晚湧入大量人車

「2025台南古都國際半程馬拉松」將於3月2日上午5時30分起在台南市永華市政中心集合開跑，本次適逢228連續假期，警方...

影／少子化優雅轉身 嘉市退場佳寶幼兒園變藝術場域

少子化，嘉義市停辦退場的私立佳寶幼兒園，去年賣給在地經營建築飯店承億文旅集團，計畫蓋住宅大樓，承億邀請藝術家將幼兒園變成...

南市地政攜手檢警成立不動產防詐平台 鐵三角守護財產安全

台南市地政局為防詐騙率所屬11個地政事務所，昨攜手檢警成立成立「不動產防詐聯繫平台」，要以防詐鐵三角，讓詐騙無所遁形，積...

台南地震4千多戶屋損鑑定近完成 葉澤山：將動員13局處家訪做這事

0121地震造成台南楠西、玉井等山區4200多戶房屋建築受損，工務局動員三大公會緊急評估、複評同步進行，約在下周可以完成...

擺脫「臭名」 台南西港劉厝排水中游箱涵截流工程今開工

台南劉厝排水流域影響約3.7萬人，為解決劉厝大排水質「臭名」，台南市政府積極爭取中央經費補助1.2億，辦理「台南市劉厝排...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。