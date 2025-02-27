228連續假碰上台南古都半馬 交大預報路況：今傍晚湧入大量人車

「2025台南古都國際半程馬拉松」將於3月2日上午5時30分起在台南市永華市政中心集合開跑，本次適逢228連續假期，警方預計今天下午至傍晚台南市就會湧入大量的人潮、車潮，台南市交通警察大隊分析，今起將會有「返鄉潮」、「出遊潮」、「賦歸潮」。

交大指出，今天下午預計出現「返鄉潮」，下午5時過後返鄉加上下班車潮，仁德、大灣、永康及關廟交流道及周邊道路將出現交通尖峰，提醒駕駛人台86快速公路銜接國道一號南、北雙向，以及台86快速公路銜接國道三號關廟交流道，將出現車速緩慢情形。

2月28日及3月1日則有「出遊潮」，上午車潮集中於各交流道周邊道路，下午集中於各觀光景點周邊道路；根據今年春節連續假期經驗，上午9時至下午1時各高速公路交流道周邊道路車流較多，如國道一號仁德交流道的文德路、中山路，永康交流道中正北路及中正南路，大灣交流道復興路及太子路，

11時至下午1時台86快速公路及台19甲銜接國道三號關廟交流道因匝道儀控管制，可能會有等候上國道的排隊車流；在觀光地區部分，下午2時起轄內安平、赤崁、海安商圈等觀光景點周邊會湧現車流，且各地停車場停車率高。

交大指出，連續假期最後一日，3月2日將有「賦歸潮」：車潮上午集中於各觀光景點，下午集中於各交流道周邊道路，預估下午4時起各高速公路交流道周邊道路，如國道一號仁德交流道的文德路、中山路；永康交流道中正北路及中正南路；大灣交流道復興路及太子路將出現車流。

由於3月2日當天，台南市府舉辦「2025台南古都國際半程馬拉松」，活動會場及賽道將實施交通管制，且有部份路線將單向及雙向封路，提醒當天要前往會場周邊的民眾注意相關交通管制措施。

交大提醒，若欲避開車流尖峰時段，駕駛人可以利用台61線快速公路替代行駛國道1號或3號；另外，連續假期期間預估前往安平的安平路、安北路及民權路會有車多情形，建議可以改走健康路銜接平豐路，車輛可停放於安億路周邊停車場。

交大為確保連假期間轄區各道路交通順暢，已因應車流時段，重點部署轄內各交流道、觀光景點及賣場，規劃交通疏導勤務以維護交通秩序；同時建立路況通報網，加強警廣路況推播，並視狀況隨時支援交通快暢警力，避免連假期間民眾交通堵塞。