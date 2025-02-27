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影／少子化優雅轉身 嘉市退場佳寶幼兒園變藝術場域

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市停辦退場的私立佳寶幼兒園，賣給承億文旅集團，計畫蓋住宅大樓，承億邀請藝術家將幼兒園變藝術場域，攜手12位藝術家續寫建築篇章「樹梢上的藝術獵人」藝術聯展，上午舉行開幕儀式。 記者魯永明／攝影
嘉市停辦退場的私立佳寶幼兒園，賣給承億文旅集團，計畫蓋住宅大樓，承億邀請藝術家將幼兒園變藝術場域，攜手12位藝術家續寫建築篇章「樹梢上的藝術獵人」藝術聯展，上午舉行開幕儀式。 記者魯永明／攝影

少子化，嘉義市停辦退場的私立佳寶幼兒園，去年賣給在地經營建築飯店承億文旅集團，計畫蓋住宅大樓，承億邀請藝術家將幼兒園變成藝術場域，攜手12位藝術家續寫建築篇章「樹梢上的藝術獵人」藝術聯展，上午舉行開幕儀式，明起啟動藝術遊獵之旅。

延續2023年新榮戲院舊址舉辦「國王的森林城市」藝術熱潮，承億再次攜手當代藝術家寧芮潔為策展人，分別在上海路316號佳寶幼兒園主展區，自由路420號，以及承億接待中心等3處展區，放置超吸睛MOI大型氣球，長11公尺的坐式MOI大型氣球，是聯展最大件藝術作品，MOI（法文），是「我」「I am」的意思。MOI小女孩是藝術家內心童年的象徵，從「年幼的家」與「記憶中的故事」，去串起創作的核心脈絡。

上午在退場佳寶園址辦開幕活動，承億董事長戴俊郎、總經理李佳昕、文化局長謝育哲、立委王美惠及多位議員、里長參加，寧芮潔等3位藝術家化身畫筆，滾動地面畫布作畫，表演精彩。「樹梢上的藝術獵人」精心規畫5展區，邀民眾藝術遊獵之旅，承億支持在地新銳藝術家，延伸老屋情懷，透過創作賦予舊建築嶄新生命，以藝術為媒介，將嘉市區作為藝術畫布。

集結Roy Siao、王巧如Nemosyne、王科邁、李再然、李依恬Tian、周明翰、林謙Joker、昴味Maumi、洪瑞聿Theresa H.、廖堉安、蕭聖儒等11位台灣知名藝術家，策劃規模最大藝術聯展，展覽橫跨東西兩區，超過百件藝術作品交織城市。

戴俊郎說，空間承載居住者及使用者回億，藝術賦予空間靈魂，聯展藉大型藝術裝置及跨世代藝術家創作，引領居住嘉義民眾，重新凝望城市，創造不一樣感動及體驗，特別邀請去年高雄承億亞灣藝術節的超級亮點藝術家寧芮潔，期待透過展出讓嘉義老屋有新樣貌，成為新的打卡景點。

「樹梢上的藝術獵人」藝術聯展，展期今起到4月6日，每天上午10時到下午6時（周日公休），主展區：西區上海路316號，其餘展區：桃城茶樣子一樓大廳、初物鐵板燒鍋物（山樣子美食基地）空間；MOI大型氣球裝置：上海路316號、自由路420號、承億建設接待中心，免票參觀。

嘉市停辦退場的私立佳寶幼兒園，賣給承億文旅集團，計畫蓋住宅大樓，承億邀請藝術家將幼兒園變藝術場域，攜手12位藝術家續寫建築篇章「樹梢上的藝術獵人」藝術聯展，上午舉行開幕儀式。 記者魯永明／攝影
嘉市停辦退場的私立佳寶幼兒園，賣給承億文旅集團，計畫蓋住宅大樓，承億邀請藝術家將幼兒園變藝術場域，攜手12位藝術家續寫建築篇章「樹梢上的藝術獵人」藝術聯展，上午舉行開幕儀式。 記者魯永明／攝影
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嘉市停辦退場的私立佳寶幼兒園，賣給承億文旅集團，計畫蓋住宅大樓，承億邀請藝術家將幼兒園變藝術場域，攜手12位藝術家續寫建築篇章「樹梢上的藝術獵人」藝術聯展，上午舉行開幕儀式。 記者魯永明／攝影
嘉市停辦退場的私立佳寶幼兒園，賣給承億文旅集團，計畫蓋住宅大樓，承億邀請藝術家將幼兒園變藝術場域，攜手12位藝術家續寫建築篇章「樹梢上的藝術獵人」藝術聯展，上午舉行開幕儀式。 記者魯永明／攝影
嘉市停辦退場的私立佳寶幼兒園，賣給承億文旅集團，計畫蓋住宅大樓，承億邀請藝術家將幼兒園變藝術場域，攜手12位藝術家續寫建築篇章「樹梢上的藝術獵人」藝術聯展，上午舉行開幕儀式。 記者魯永明／攝影
嘉市停辦退場的私立佳寶幼兒園，賣給承億文旅集團，計畫蓋住宅大樓，承億邀請藝術家將幼兒園變藝術場域，攜手12位藝術家續寫建築篇章「樹梢上的藝術獵人」藝術聯展，上午舉行開幕儀式。 記者魯永明／攝影
嘉市停辦退場的私立佳寶幼兒園，賣給承億文旅集團，計畫蓋住宅大樓，承億邀請藝術家將幼兒園變藝術場域，攜手12位藝術家續寫建築篇章「樹梢上的藝術獵人」藝術聯展，上午舉行開幕儀式。 記者魯永明／攝影
嘉市停辦退場的私立佳寶幼兒園，賣給承億文旅集團，計畫蓋住宅大樓，承億邀請藝術家將幼兒園變藝術場域，攜手12位藝術家續寫建築篇章「樹梢上的藝術獵人」藝術聯展，上午舉行開幕儀式。 記者魯永明／攝影
嘉市停辦退場的私立佳寶幼兒園，賣給承億文旅集團，計畫蓋住宅大樓，承億邀請藝術家將幼兒園變藝術場域，攜手12位藝術家續寫建築篇章「樹梢上的藝術獵人」藝術聯展，上午舉行開幕儀式。 記者魯永明／攝影
嘉市停辦退場的私立佳寶幼兒園，賣給承億文旅集團，計畫蓋住宅大樓，承億邀請藝術家將幼兒園變藝術場域，攜手12位藝術家續寫建築篇章「樹梢上的藝術獵人」藝術聯展，上午舉行開幕儀式。 記者魯永明／攝影
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嘉市停辦退場的私立佳寶幼兒園，賣給承億文旅集團，計畫蓋住宅大樓，承億邀請藝術家將幼兒園變藝術場域，攜手12位藝術家續寫建築篇章「樹梢上的藝術獵人」藝術聯展，上午舉行開幕儀式。 記者魯永明／攝影

嘉義 藝術家

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