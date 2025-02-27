南市地政攜手檢警成立不動產防詐平台 鐵三角守護財產安全

台南市地政局為防詐騙率所屬11個地政事務所，昨攜手檢警成立成立「不動產防詐聯繫平台」，要以防詐鐵三角，讓詐騙無所遁形，積極守護民眾財產安全。另，私人設定案件辦理期限已由2天延長為3天，預留民眾審慎思考時間，防財產遭詐騙。

市長黃偉哲表示，南市全力防詐，去年阻詐金額12.6億，提醒市民謹記反詐三不原則，「不」輕易交付重要文件，「不」輕易聽從指示辦理不動產移轉或抵押設定，以及「不」輕易投資宣稱高獲利、零風險的商品，共同預防詐騙犯罪發生。

地政局表示，局長陳淑美昨天帶領11個地政所主任及地政局相關人員與台南地檢署及警察局會談交流，共同建立橫向聯繫機制，會談由檢察長鍾和憲、警察局刑事警察大隊技正葉景星、地政局及11地政事務所主任共同創立三方合作平台。

鍾和憲致詞時特別強調不動產防詐是保障民眾產權最後一道防線，透過平台機制，各地政事務所受理疑似詐騙高風險案件時，將進行關懷提問，遇有可疑案件或人士，立即通知轄區警察到場關懷協處，對於有詐騙疑慮或需加強控管案件由警察機關層報地檢署分案辦理，後續對於偵查中相關刑事案件可囑託禁止處分登記，能即時阻斷進行中的詐騙行為，於第一時間協助保障民眾不動產財產權。

陳淑美說，近期不動產詐騙樣式多，地政局主動蒐集各地所詐騙態樣，提醒民眾小心防範。例如，以熱心親切的形象，誘騙受害人將不動產設定抵押，甚至協助代辦設定登記，使受害人將貸款後資金投入投資管道，落入投資騙局。

地政局指出，南市對於私人設定案件辦理期限已由2天延長為3天，預留民眾審慎思考時間，民眾倘若有資金需求，應仔細思量借貸目的，並多方比較借貸條件是否合理，再行辦理抵押權設定，避免因短期資金需求反而造成更多財產損失。

另，不動產所有權人可申辦地籍異動即時通服務，透過登錄兩組手機號碼的服務指定信賴親友，於申請地籍異動即時通服務後，遇有買賣、拍賣、抵押權設定及書狀補給等12種登記案件，地政事務所系統會在登記案件「收件」及「異動完成」時，以手機簡訊或電子郵件通知，共同留意互相提醒。