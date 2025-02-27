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台南地震4千多戶屋損鑑定近完成 葉澤山：將動員13局處家訪做這事

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
0121地震造成台南楠西、玉井等山區4300多戶房屋建築受損，災損評估及複評正加速趕工。圖／玉井區公所提供
0121地震造成台南楠西、玉井等山區4300多戶房屋建築受損，災損評估及複評正加速趕工。圖／玉井區公所提供

0121地震造成台南楠西、玉井等山區4200多戶房屋建築受損，工務局動員三大公會緊急評估、複評同步進行，約在下周可以完成，在災民安置部分，有南水署宿舍及租屋補助，但有災民不願離開家園，有的搭帳棚有的住工寮，市府調查意願後已承租「貨櫃屋」安置，同時明天起市府13局處人員總動員逐戶家訪，更貼近解決災民的需求。

截至2月26日，台南市府受理緊急評估4240件，其中紅單501件，黃單1465件，不貼單2235，已完成4201件，剩餘39件。申請複評案件：受理件數414件（楠西270、玉井124、其他20）；已完成複評：197件；損壞評估進度：受理案件1617件，已完成1381件；（紅單加黃單1966件，已寄1816件，有199件未申請；另不貼單已寄發1601件）。

副市長葉澤山表示，專業技師會根據房屋重建、補強或修繕等，核算補助金額，已完成損壞評估的災民，最近就會陸續收到評估報告及可獲補助金額，就可以去申請，市府會立即核經費。

楠西區楊姓災民說，楠西很多年輕人口外出，只住年邁父母親，地震後透天厝歪斜評估後紅單，基於安全決定拆除，但目前沒有經費重蓋，地震之後都住在果園的集貨場，也有人是住帳棚，相關單位是否能考慮用貨櫃屋，讓老人家有安身的地方。

葉澤山說，之前傳有百戶住在帳棚，經調查約有14戶，詢問有無貨櫃屋需求，有老人家用帳棚住在住家騎樓下，可以遮風擋雨，又可以就近拿取物品，加上沒有地方可放，意願不高，調查後有4戶有需求貨櫃屋已經下訂。

葉澤山說，因區公所人力資源有限，在房屋受損鑑定將告一段落，市府13處局明天起會總動員深入災區，以玉井、楠西、南化重災區共26里，採用認養里別的方式，逐戶家訪，因山區資訊有落差，會逐一調查災民的需求，包括居住（安置）、房屋修繕、健康及心衛（驚慌、無法入睡）需求、貸款等，針對災民個別化問題提供協助。

中長期安置部分，在南水署宿舍修繕34戶已經完成，目前有災民陸續進駐，葉澤山說，有些災民反映居住空間太小，因實際需求戶數並未住滿，也會進行調整後，讓災民能住得更舒適；另慈濟安心宅是以弱勢戶為主，目前約有14戶評估通過將啟動興建，災區重建還有一段長路要走，因此次災區範圍大，市府會全力協助，災民有任何需求都可透過各種管道反映，如當地區公所或24小時的1999市民專線。

0121地震造成台南楠西、玉井等山區4300多戶房屋建築受損，災損評估及複評正加速趕工。圖／玉井區公所提供
0121地震造成台南楠西、玉井等山區4300多戶房屋建築受損，災損評估及複評正加速趕工。圖／玉井區公所提供
0121地震造成台南楠西、玉井等山區4300多戶房屋建築受損，災損評估及複評正加速趕工。圖／玉井區公所提供
0121地震造成台南楠西、玉井等山區4300多戶房屋建築受損，災損評估及複評正加速趕工。圖／玉井區公所提供
0121地震造成台南楠西、玉井等山區4300多戶房屋建築受損，災損評估及複評正加速趕工。圖／玉井區公所提供
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台南 地震 房屋

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