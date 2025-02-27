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擺脫「臭名」 台南西港劉厝排水中游箱涵截流工程今開工

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南劉厝排水流域影響約3.7萬人，為解決劉厝大排水質「臭名」，台南市政府積極爭取中央經費補助1.2億，辦理「台南市劉厝排水中游箱涵截流及功能提升工程」招標，今天舉行工程開工儀式，由市長黃偉哲（右三）主持，可望早日讓民眾生活品質獲得改善。圖／南市府提供
台南劉厝排水流域影響約3.7萬人，為解決劉厝大排水質「臭名」，台南市政府積極爭取中央經費補助1.2億，辦理「台南市劉厝排水中游箱涵截流及功能提升工程」招標，今天舉行工程開工儀式，由市長黃偉哲（右三）主持，可望早日讓民眾生活品質獲得改善。圖／南市府提供

台南劉厝排水流域影響約3.7萬人，為解決劉厝大排水質「臭名」，台南市政府積極爭取中央經費補助1.2億，辦理「台南市劉厝排水中游箱涵截流及功能提升工程」招標，今天舉行開工儀式，由市長黃偉哲主持，可望早日讓民眾生活品質獲得改善。

黃偉哲表示，劉厝排水因受畜牧廢水影響，平時會散發異味，若每逢大雨則易淹水，市府長期以來致力改善，且為回應地方需求，積極向環境部爭取補助，獲得1.2億經費，也期望透過箱涵截流及功能提升工程，完善區域的汙水整治，提升整體環境及民眾居住品質。

水利局說明，劉厝排水，又稱七股溪，長期受民生汙水及畜牧廢水影響，不僅損害周邊環境，也影響居民生活及七股潟湖養殖業，而為改善劉厝排水水質，近年陸續推動各項改善計畫，已大幅改善劉厝排水上游水質，此次將改善部分未經處理汙水直接排入劉厝排水中游的問題。

水利局表示，該項重點工程今天開工，預計2027年7月底完工，工程涵蓋慶安橋至港墘橋段，改善範圍包含6座橋點，聚焦於源頭截流與集中淨化處理，針對沿線26處箱涵進行詳細調查後，選定9處汙染濃度高且流量大箱涵進行截流，每日截流水量設計約960噸。

水利局強調，透過結合高效截流設施與既有劉厝排水水質淨化場，預計每年可削減生化需氧量約162噸、懸浮固體214噸及氨氮68噸，大幅降低區域內汙染負荷，未來也期待助益恢復周邊生態健康，穩定支撐七股潟湖養殖業發展，並推動地方經濟與環境協調進步。

台南 水利局 水質

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