超勵志！努力脫貧 家庭主婦拚成化學槽車駕駛

家庭主婦小倩(化名)面臨生活困境並與社會逐漸脫節，她並未被困境擊倒，而是選擇迎接挑戰，透過參與台南市社會局的各項脫貧自立方案，並決定發展第二專長，並成功進入化學槽車司機的職場，逐步克服經濟困境。

小倩從2019年開始擔任代賑工做起，面對男性與女性員工比例高達120比3且充滿性別刻板印象的職場，她並沒有因此退縮，她將這些偏見化為激勵，努力突破性別界限，從家庭主婦成為成功的職場女性，開創屬於自己的人生道路，逐步克服經濟困境，重新發現了自我價值。

社會局以陪伴女性成為化學槽車駕駛的故事，獲得行政院性別平等處「性別平等故事獎」複評資格，透過影片展現女性如何突破性別刻板印象，勇敢追求夢想並實現職業生涯轉變的歷程。

市長黃偉哲表示，肯定「性別平等故事獎」參賽者小倩勇敢實現夢想，鼓勵女性打破職業的性別刻板印象，努力展現自我，並進一步推動女性在各行各業中的全面發展。市府將繼續落實推動性別平等政策，以更多積極性的福利方案，協助低收入戶及中低收入戶家庭，實現脫貧自立的目標。

這次的故事主角小倩，正是市府努力推動性別平等與脫貧自立方案的最佳代表，她的經歷不僅激勵了自己，也將啟發更多人，彰顯女性在多重角色中的蛻變與成長。

社會局長郭乃文表示，在故事主角的轉型過程中，社會局脫貧自立方案扮演重要的角色，以積極性的福利服務替代傳統的救濟方式，協助低收入戶及中低收入戶家庭累積人力資本，提升家庭自立能力。

社會局目前「脫貧自立方案」，包含「兒童及少年未來教育與發展帳戶」、「獎助學金暨專長培力補助方案」、「資產累積方案」、「就業獎勵補助計畫」，及「職涯GPS—青年脫貧導航方案」等，進一步了解可電社會救助科06-2995686或至社會局網站「脫貧自立」(https://reurl.cc/M6lQlW)查詢。