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嘉縣鰻苗捕撈漁期即將結束 3月至10月禁止捕撈

中央社／ 嘉義縣27日電
嘉縣府指出依農業部公告「鰻苗捕撈漁期管制規定」，除花蓮縣及台東縣外，其他縣市轄距岸3浬內海域、潮間帶及河口水域，自3月1日起至10月31日止禁止捕撈鰻苗。圖為鰻苗示意圖。聯合報系資料照
嘉縣府指出依農業部公告「鰻苗捕撈漁期管制規定」，除花蓮縣及台東縣外，其他縣市轄距岸3浬內海域、潮間帶及河口水域，自3月1日起至10月31日止禁止捕撈鰻苗。圖為鰻苗示意圖。聯合報系資料照

嘉縣府指出依農業部公告「鰻苗捕撈漁期管制規定」，除花蓮縣及台東縣外，其他縣市轄距岸3浬內海域、潮間帶及河口水域，自3月1日起至10月31日止禁止捕撈鰻苗。

嘉義縣農業處今天發布新聞稿表示，鰻苗捕撈漁期將於明天結束，農業部規定每年3月至10月禁止於距岸3浬內海域、潮間帶及河口水域以任何方式捕撈鰻苗，讓鰻苗得以洄游成長，提供來年鰻魚資源。

農業處說明，鰻苗捕撈是國內重要產業，目前鰻魚資源已日漸減少，保育工作刻不容緩，籲請鰻苗業者一同配合，共同維護傳統漁業。

「鰻苗捕撈漁期管制規定」規範對象包括在岸際以「人力」從事捕撈者，及以漁船（筏）進行海上捕撈者，違反鰻苗禁漁期規定將處以新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，漁民應遵守規定以免受罰。

農業處說，台灣沿海捕撈鰻苗以日本鰻為主，屬降海洄游魚種，研究指出，成熟鰻會離開原棲息河域，游至馬里亞納群島西方海域進行繁殖，孵化出來呈柳葉狀的鰻苗則從產卵場順著北赤道洋流漂流，歷經4至6個月到達東亞沿岸，進入台灣、中國、韓國及日本的河口域生長。

農業處 農業部 鰻魚

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