台南古都馬拉松適逢228連假 今天將湧入車潮…警嚴陣以待

「2025台南古都國際半程馬拉松」將於3月2日上午5時30分起在台南市永華市政中心集合開跑，本次適逢228連續假期，警方預計今天下午至傍晚台南市即將湧入參賽民眾與大量出遊的人潮、車潮，警方將於各大易壅塞路段，派遣警力及義交人員疏導交通，維護交通安全順暢。

「2025台南古都國際半程馬拉松」活動賽事由台南市政府、台南市體育總會及台灣港務公司共同主辦，區分21K半馬組、10K路跑組及5K健康休閒組，參加報名人數達2萬4105人，3月2日清晨將在永華市政中心南島路登場。

本次賽事適逢228連續假期，預計將湧現大量人潮與車潮；賽事將使用安平區中華西路、南島路、建平路、健康路、漁光路、光州路、安億路、慶平路、文平路、平通路、國平路及永華路等路段做為賽道。

為配合國際認證計時競賽，各路段於當日上午4時至10時實施分段、分時管制；台南市警第二、第四、第六分局將於重要路口實施交通疏導管制，並視現場車流及賽事情況管制及點放車輛通行，以確保賽事順利進行及維持交通秩序。

警方提醒駕駛人應提前規劃替代路線，避開管制路段，以免影響行程，如影響範圍健康路一、二段：南門路至新樂路，採西向車道封閉，東向車道調撥通行；新樂路段：健康路二段至安平港-工業區碼頭管制站，採南向車道封閉，北向車道開放通行。

中華西路雙向封閉：南島路至府前路、府前路雙向封閉：中華西路至南門路、南門路雙向封閉：府前路至健康路、健康路北側東向西單向封閉：南門路至西門路。

由於府前路與南門路皆為重要聯外道路，建議民眾當天避開前揭管制時間及路段；可提前改由行駛公園路至北區，開山路、青年路、民權路及大同路往東區；改由行駛健康路及大同路往南區；改由行駛民權路、民生路、中正路及永華路往安平區，避免耽誤行程。

警方說明，參賽選手可將車輛停放於市府周邊建平12街停車場、建平8街停車場、建平5街停車場、停2停車場、永華運動中心、府前路停18停車場或家樂福停車場；騎乘機車的朋友可將車輛停放於市府周邊及中華西路（府前路至永華路段）人行道路段，也可停放在永華運動中心。

警方指出，228連假自2月28日至3月2日為期三天，依往年經驗，今天下午起市區交通流量將顯著增加；警方將於重要路口派遣警力進行交通疏導，密切監控市區道路狀況，必要時啟動交通快暢警力，並透過警察廣播電台播報即時路況，供用路人參考。

知名景點、風景勝地預計將吸引大量遊客，如知名夜市、購物中心及後甲圓環美食商圈為熱門景點，警方提醒外地遊客可搭乘大眾運輸工具，可利用台鐵轉乘台南市公車或興南客運；駕駛人行駛途中，可透過廣播、路上電子資訊看板，掌握即時路況，彈性調整行車路線，避開壅塞時段、路段。

第一分局分局長章振國呼籲，228連假到台南出遊行經路口時，應遵循車輛路口慢看聽、禮讓行人優先走等觀念，以確保其他用路人安全；請駕駛人遵守交通規則，勿任意違規停車，民眾勿隨意穿越馬路或占用車道，以確保自身安全與交通順暢。

第四分局分局長曹儒林、第六分局長劉全福提醒，為維護賽道安全順暢，及減少民眾因交通管制造成不變，籲請民眾留意交通管制措施提前改道行駛，並遵守各路口執勤員警及義交人員指揮疏導，以維護市民及參賽民眾的安全。