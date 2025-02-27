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教宗方濟各病情危急 天主教嘉義教區明天徒步朝聖祈禱並為國祈福

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
去年天主教世界主教會議，嘉義教區主教浦英雄（左）晉見教宗。圖／嘉義教區辦事處提供
去年天主教世界主教會議，嘉義教區主教浦英雄（左）晉見教宗。圖／嘉義教區辦事處提供

天主教教宗方濟各支氣管炎住院，國內天主教各教區教會及社福團體等為教宗祈福，明天228連假第1天上午，嘉義教區主教浦英雄將帶領雲嘉嘉縣市500名神職人員及教友徒步苦行祈禱，從大林鎮隱修院教堂，走到梅山鄉中華聖母朝聖地，為教宗健康祈禱，為國家祈福。

教宗是全球天主教會最高領導人，是基督在世代表，高齡88歲的教宗方濟各14日因支氣管炎入住羅馬傑梅利醫院，病況惡化為雙側肺炎，教廷每日早晚更新教宗病況，目前教宗病情仍危急，但維持穩定狀況。

嘉義教區回應梵諦岡教廷呼籲：全球教友為教宗健康馬拉松式接力祈禱，明天上午9點起，舉行500人徒步苦行、為教宗健康祈禱、為國祈福活動，教區神父、修女及來自雲嘉各教堂教友、教區所屬社福單位，醫院、學校等預計500多人參加。

徒步朝聖將從教區開教第1座聖堂大林鎮沙崙天主堂（目前改建為隱修會）出發，終點站為梅山鄉中華聖母朝聖地，大家徒步苦行，沿路公誦玫瑰經，為台灣祈福，為教宗健康祈禱，同時也為世界和平祈禱。全部活動中午在主教浦英雄及神長降福下結束。

浦英雄去年10月代表台灣主教團，出席教宗召集的世界主教會議，代表台灣教會與全球數百位主教，共同祈求世界和平，閉幕會議前，浦英雄特別晉見教宗，浦說，教宗表達對台灣的關懷，並說每天為台灣祈禱，他表達由衷感謝。

整修完成的天主教嘉義教區梅山鄉中華聖母朝聖地，明天徒步苦行祈禱終點。圖／嘉義教區辦事處提供
整修完成的天主教嘉義教區梅山鄉中華聖母朝聖地，明天徒步苦行祈禱終點。圖／嘉義教區辦事處提供

教宗 方濟各 羅馬

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