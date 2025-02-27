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驚豔！228連假出遊 草嶺石壁櫻花季空拍美景宛如調色盤

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
獲觀光署頒「台灣觀光之友」的臉書「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明，分享草嶺石壁櫻花季空拍壯觀美景，讓網友驚豔。圖／黃源明提供
獲觀光署頒「台灣觀光之友」的臉書「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明，分享草嶺石壁櫻花季空拍壯觀美景，讓網友驚豔。圖／黃源明提供

2025雲林縣古坑草嶺石壁櫻花季上月29日登場，持續至3月2日，228連假花季前最後假期，獲觀光署頒「台灣觀光之友」的臉書「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明，分享草嶺石壁櫻花季空拍壯觀美景，讓網友驚豔，草嶺櫻花季結束，緊接著阿里山遊樂區3月10日櫻花季接棒登場。

黃源明說，草嶺櫻花季應該是目前為止，雲嘉地區櫻花花況最好、也最壯觀的景點。特別是在冬天難得的豐沛雨量，造就清水溪上游美人谷的溪流水量，搭配岸邊滿開的櫻花，吸引很多遊客前來拍攝取景。

草嶺石壁櫻花季的上半場是以青山坪咖啡農場的櫻花為主，下半場則是來到石壁蘇家農場、九芎神木、美人谷的環狀賞櫻路線為賣點。今年花況非常好，分享美人谷最新花況空拍版，從阿里山公路經石棹、奮起湖、太和、來吉到草嶺，這條賞花路線目前非常精采。推薦給大家。

921大地震重創草嶺村，居民災後重生，當年村長及村民為了讓親朋好友認得回家的路，大家遍植櫻花，當年種櫻花的鄉親頭髮花白，櫻花盛開滿山頭，讓草嶺成為賞櫻秘境，振興觀光經濟。

草嶺石壁是雲林最高海拔的山村，擁有獨特山林景觀，種植逾萬棵不同品種櫻花，每年春季櫻花爭豔，依品種與海拔高度綻放不同美景。草嶺「森林療癒基地」，獲得WBO「世界竹地標」認證，縣府規畫串接雲嶺之丘、杉林步道、五元兩角及木馬古道等場域是旅客旅遊熱點，民眾來雲林賞櫻，深度體驗多元豐富生態景觀及芬多精。

獲觀光署頒「台灣觀光之友」的臉書「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明，分享草嶺石壁櫻花季空拍壯觀美景，讓網友驚豔。圖／黃源明提供
獲觀光署頒「台灣觀光之友」的臉書「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明，分享草嶺石壁櫻花季空拍壯觀美景，讓網友驚豔。圖／黃源明提供
獲觀光署頒「台灣觀光之友」的臉書「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明，分享草嶺石壁櫻花季空拍壯觀美景，讓網友驚豔。圖／黃源明提供
獲觀光署頒「台灣觀光之友」的臉書「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明，分享草嶺石壁櫻花季空拍壯觀美景，讓網友驚豔。圖／黃源明提供
獲觀光署頒「台灣觀光之友」的臉書「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明，分享草嶺石壁櫻花季空拍壯觀美景，讓網友驚豔。圖／黃源明提供
獲觀光署頒「台灣觀光之友」的臉書「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明，分享草嶺石壁櫻花季空拍壯觀美景，讓網友驚豔。圖／黃源明提供
獲觀光署頒「台灣觀光之友」的臉書「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明，分享草嶺石壁櫻花季空拍壯觀美景，讓網友驚豔。圖／黃源明提供
獲觀光署頒「台灣觀光之友」的臉書「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明，分享草嶺石壁櫻花季空拍壯觀美景，讓網友驚豔。圖／黃源明提供
獲觀光署頒「台灣觀光之友」的臉書「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明，分享草嶺石壁櫻花季空拍壯觀美景，讓網友驚豔。圖／黃源明提供
獲觀光署頒「台灣觀光之友」的臉書「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明，分享草嶺石壁櫻花季空拍壯觀美景，讓網友驚豔。圖／黃源明提供

櫻花季 草嶺 阿里山

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