清代關廟保東糖漏窯遺址出土 林俊憲爭取經費保存重要文化遺跡

台南關廟埤仔頭挖掘出清代的「保東糖漏窯遺址」，立委林俊憲與市議員郭鴻儀、鄭佳欣等人在了解該遺址重要性後，昨向文化部與文資局等單位爭取再造歷史現場的後續經費，對該遺址進行妥善的規畫保存。文化部表示將會支持，做好後續的研究與維護。

台南關廟埤仔頭「保東窯」於2021年因地主整地開路，意外挖掘出清代的「保東糖漏窯遺址」，並證實為全台首見的清代「瓦漏窯(糖漏窯)」古窯址，不僅具有重要的文化意義，更可能填補台灣窯業史與糖業史的歷史空白。

林俊憲表示，台灣的糖業發展歷史悠久，保東窯是重要的歷史遺跡，值得好好發掘研究。很感謝考古團隊的用心發掘，讓我們今天能一窺清代瓦漏窯的樣貌，也希望未來考古團隊能擴大挖掘面積、深入研究，讓遺址的面貌被更多人看見。他向文化部特別提及這個遺址，並爭取相關經費補助，希望未來這裡被指定為重要的文化資產，成為台南重要的文化寶藏。

保東窯最早由地方文史工作者、保大文化行動聯盟召集人徐世和最早發現，後續由台南藝術大學藝術史學系教授盧泰康帶隊進行後續研究，歷經3年考古後，已有初步的成果展現。