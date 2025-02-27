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雲林第27處 斗六銀髮健身房揭牌

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣斗六市上好藥局銀髮健身俱樂部昨揭牌營運，縣府呼籲長輩善加利用。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市上好藥局銀髮健身俱樂部昨揭牌營運，縣府呼籲長輩善加利用。記者陳雅玲／攝影

衛生福利部2020年起推動銀髮健身俱樂部，雲林斗六市上好藥局也建置，昨揭牌啟用，是全縣第27處，目前20鄉鎮市皆有、總數為非六都第一，不過有其他的俱樂部經營單位直言，長輩付費利用的觀念未普及，永續經營有挑戰性。

上好藥局銀髮健身俱樂部獲中央、地方補助110萬元，負責人也是雲林縣藥師公會理事長許仁厚自己投入300多萬元資金才完成建置，許說，站在社區藥局第一線面對高齡者，發現許多長輩缺乏功能性運動、不願出門，很可能延長不健康餘命，透過健身房盼協助長輩老慢一點、病少一點、快樂多一點。

張麗善、立委劉建國等人都參加揭幕，目前採取會員制，1期3個月收費3600元，且也依中央規定銀髮健身房面積約20坪大，須有無障礙廁所及出入口，讓張麗善直言，「如果不是菩薩，可能無法做這種功德」，呼籲長輩善加利用。

衛生局長曾春美說，坊間健身房教練課1個小時就要1千多元，長輩面對琳瑯滿目健身器材恐也不知怎麼使用，此銀髮健身房設備都是針對高齡者設計，且有AI輔助、專業指導員協助，讓長輩健康運動。

另，雲林科技大學2021年設立銀髮健身房，許多機關、團體常到校觀摩，該健身房採取會員制，每名長輩每月收費500元，目前約20多名會員，校方休閒運動研究所長蘇維杉表示，要跟長輩收費不容易，若非學校資源挹注，收支難以平衡，銀髮健身房在資源匱乏的情況下，要永續經營很有挑戰性。

65歲以上的長者意者可至上好藥局銀髮健身俱樂部現場報名，或聯繫上好藥局上海店。

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