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農民心血！地震蜜棗、楊桃嚴重落果 南市千萬救助金已核撥

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
0121地震造成台南楠西、玉井產區棗子、楊桃落果嚴重，中央核定農作物天然災害救助金1千多萬元，台南市已全數核撥。圖／台南市農業局提供
0121地震造成台南楠西、玉井產區棗子、楊桃落果嚴重，中央核定農作物天然災害救助金1千多萬元，台南市已全數核撥。圖／台南市農業局提供

1月21日地震造成台南市蜜棗、楊桃嚴重災損，符合天然災害救助條件，農業局配合各區公所積極勘查與辦理請款作業，總計1108萬7670元，今天已完成全數撥款，市長黃偉哲籲請農民可前往農會查看撥款狀況，並鼓勵受災農民能盡速進行果園的復耕工作，期望在未來年度能有更理想的收穫。

農業局長李芳林表示，1月21日凌晨發生嘉義大埔大地震，因地震強度高，農業災損明顯，農業局立即邀集改良場、南區分署、公所啟動正式天然災害救助四方會勘，將楊桃、蜜棗同列為全市天然災害救助區域。並立即函文農糧署，請求公告全市為楊桃、蜜棗為天然災害救助區域。農業部立即在1月22日公告台南市為楊桃、蜜棗為天然災害救助區域，受理申請日期從1月23日至2月11日。

李芳林表示，因受災農民復耕時程頗為長久，加上地震造成財產與房屋嚴重受損，農民對經費需求頗殷切。所以農業局會同各區公所，儘速勘查與呈報作業，在申報期結束後2周就完成整體撥款程序。

農業局表示，楊桃每公頃補助9.5萬元，蜜棗每公頃補助10 萬元。救助金都已撥入各區公所，預估在2月27日就會撥入受災農民帳號。若農民有疑慮，可前往土地所在地公所查詢。

楊桃、棗子受理資料與撥款情形：棗子共受理216件（玉井區71件、楠西區62件、南化區42件及其他行政區41件），面積111.0841公頃。 楊桃共受理73件（玉井區10件、楠西區63件），面積27.2180公頃。

各區救助金已撥款完畢，各區撥款情形如下：楠西區510萬3317元。玉井區：391萬9983元。南化區：126萬1310元。其他行政區：84萬4060元。

0121地震造成台南楠西、玉井產區棗子、楊桃落果嚴重，中央核定農作物天然災害救助金1千多萬元，台南市已全數核撥。圖／台南市農業局提供
0121地震造成台南楠西、玉井產區棗子、楊桃落果嚴重，中央核定農作物天然災害救助金1千多萬元，台南市已全數核撥。圖／台南市農業局提供
0121地震造成台南楠西、玉井產區棗子、楊桃落果嚴重，中央核定農作物天然災害救助金1千多萬元，台南市已全數核撥。圖／台南市農業局提供
0121地震造成台南楠西、玉井產區棗子、楊桃落果嚴重，中央核定農作物天然災害救助金1千多萬元，台南市已全數核撥。圖／台南市農業局提供
0121地震造成台南楠西、玉井產區棗子、楊桃落果嚴重，中央核定農作物天然災害救助金1千多萬元，台南市已全數核撥。圖／台南市農業局提供
0121地震造成台南楠西、玉井產區棗子、楊桃落果嚴重，中央核定農作物天然災害救助金1千多萬元，台南市已全數核撥。圖／台南市農業局提供

地震 蜜棗 農民

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