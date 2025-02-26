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不能再拖了！市定古蹟原台南州立農事試驗場辦公廳舍未修復 立委林俊憲關心

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
立委林俊憲關心原台南州立農事試驗場辦公廳舍修復問題，今天邀集相關單位會勘。記者鄭惠仁／攝影
立委林俊憲關心原台南州立農事試驗場辦公廳舍修復問題，今天邀集相關單位會勘。記者鄭惠仁／攝影

台南州立農事試驗場辦公廳舍與考種室為市定古蹟，考種室已在去年修復完工，但辦公廳舍尚未修復。立委林俊憲關心未來修復問題，今會同相關單位會勘，希望農改場能盡速編列預算，並將廳舍暫交由市府代管，向文化部申請專案補助，早日修復。

原台南州立農事試驗場位於台南市東區林森路與崇善路口處，台灣光復後改名為台南農改場，後來農改場遷移至新化區，留下大片土地，因土地為多個單位共有，增加複雜性，而留下的辦公廳舍和考種室都被列為市定古蹟，其中考種室因年久失修，損壞較嚴重，已在去年11月間完成修復。占地面積較大的辦公廳室則尚未修復。

也因尚未修復，地方及文化界期盼能趕快修復，結合林森路西側原台南州立農事試驗場的日式宿舍，打造東區另處觀光帶。南市府近2年來邀台南市農會、台南農改場共開7次會議，達成農改場編列預算，並向文化部爭取經費補助古蹟修復，市農會同意合作開發的共識。若農改場執行有困難，可委由市府代辦。不過，農改場至今尚未編列預算。

立委林俊憲關心此辦公廳舍的修復，今天邀集相關單位會勘，副市長葉澤山、文資處處長林喬彬、文化局長林韋旭、農業部綜合規劃司副司長韓寳珠、農業部綜合規劃司科長沈杏怡、台南區農業改良場場長陳昱出、農糧署南區分署主任王淑敏、文化部專門委員游英俊及市議員蔡筱薇、李宗霖等人都來參加。

南市文資處簡報時，請農業部支持台南農改場依去年9月27日「直轄市定古蹟農事試驗場辦公廳舍」修復，及再利用研商討論會議決議，盡速編列預算進行古蹟修復，以及請文化部專案補助，加速修復工程進行。

市議員李宗霖表示，辦公廳舍與考種室間有大片綠地，建議能好好規畫，供市民踏青及親子活動使用，否則太可惜了。

立委林俊憲關心原台南州立農事試驗場辦公廳舍修復問題，今天邀集相關單位會勘。記者鄭惠仁／攝影
立委林俊憲關心原台南州立農事試驗場辦公廳舍修復問題，今天邀集相關單位會勘。記者鄭惠仁／攝影
原台南州立農事試驗場辦公廳舍與考種室間有大片綠地，議員建議能好好規畫，供市民活動用。記者鄭惠仁／攝影
原台南州立農事試驗場辦公廳舍與考種室間有大片綠地，議員建議能好好規畫，供市民活動用。記者鄭惠仁／攝影
立委林俊憲關心原台南州立農事試驗場辦公廳舍修復問題，今天邀集相關單位會勘。記者鄭惠仁／攝影
立委林俊憲關心原台南州立農事試驗場辦公廳舍修復問題，今天邀集相關單位會勘。記者鄭惠仁／攝影

台南 農改場

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