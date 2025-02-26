快訊

四接環評闖關成功！17名環評委員一致同意 現場爆發數次衝突

員工爆料無預警裁員…KKday證實了！組織變革「38人選擇優退」

前駐菲代表徐佩勇性騷女秘書「胸部讓我非常興奮」 遭撤職罰50萬

台南空品不佳凌晨到下午都紅燈警示 汙染物影響到明天

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市今天上午空氣品質為紅燈警示，工地周遭加強灑水，降低揚塵。記者鄭惠仁／翻攝
台南市今天上午空氣品質為紅燈警示，工地周遭加強灑水，降低揚塵。記者鄭惠仁／翻攝

南部今天凌晨起空氣品質狀況不佳，普遍亮紅燈警示，台南市直到下午3點，各測站才脫離紅燈警示。環保局表示，空氣品質不佳情形將持續影響至27日，預計28日起汙染狀況可望逐步改善。

台南市環保局表示，台灣近日大環境轉東風吹拂為主，南市位於背風側，北風微弱且整體擴散條件不佳，上風處縣市及近海汙染物持續移入，加上高濕度及較低的大氣邊界層，使汙染物易於累積，今晨起嘉義以南地區能見度都不佳，凌晨開始南市4座測站達對所有族群不健康的紅色警示等級。

環保局指出，氣象預測，今天白天氣溫回升，大氣邊界層高度也隨之提升，汙污染濃度有望稍微改善。但鄰近海域汙染物濃度仍然偏高，並伴隨早晚明顯起霧，空氣品質不佳情形將持續影響本市至27日，預計28日起污染狀況可望逐步改善。

因應空品不佳，南市府一早成立空氣品質防制指揮中心，啟動跨局處聯合應變作業，除通知測站周邊大型工廠及營建工地採取汙染減量及揚塵抑制措施，並派員實地稽查，也針對市區內主要幹道加強大型柴油車與高污染機車的路邊攔檢；也持續在重要道路洗街，降低揚塵影響。

台南 環保局 空氣品質

延伸閱讀

台南空品不佳4測站紅色警示 啟動防制應變

髒空氣來襲「紅色警示」出門戴口罩 嘉義市9項防空汙措施齊發

吳德榮：北舒適南微熱 北部及中南部空氣品質差

空氣品質不佳灰濛濛快紫爆 台南學校掛紅旗、戴口罩

相關新聞

台南空品不佳凌晨到下午都紅燈警示 汙染物影響到明天

南部今天凌晨起空氣品質狀況不佳，普遍亮紅燈警示，台南市直到下午3點，各測站才脫離紅燈警示。環保局表示，空氣品質不佳情形將...

南市已有317處建築物設充電椿 市府訂用電安全規範

台南市去年12月與台電訂定「電動運具充換電場所用電安全規範」，明訂公共場所申設充換電站時，需有獨立電表及緊急斷電裝置。市...

多項建物許可證到期 雲林農博生態園區將走入歷史

雲林縣府2013年在舊虎尾空軍基地舉辦農業博覽會，打造占地17.8公頃的農博生態園區，園區內多項建築物臨時許可證已到期，...

228連假賞花趣 台南山上水道博物館4大花海盛開

台南山上花園水道博物館淨水池停車場周邊櫻花近期綻放，目前開花率約達7成，吸引不少遊客前來賞花；館方也說，除櫻花外，博物館...

台南古都半程馬拉松設美食大道 豬腳、龍蝦、冰淇淋...吃不完

台南古都半程馬拉松3月2日將登場，體育局今天端出滷豬腳、龍蝦、烤雞、冰淇淋、蝦餅等美食為活動暖身，也是選手當天可吃到的美...

吃芒果挺災區！楠西芒果產量台南第一農業局提災後行銷

1月21日地震，重災區楠西、南化、玉井等都是台南芒果主要產區，其中楠西區為台南芒果生產產量第一之地區，地震受災戶亦多為芒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。