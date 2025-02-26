台南空品不佳凌晨到下午都紅燈警示 汙染物影響到明天

南部今天凌晨起空氣品質狀況不佳，普遍亮紅燈警示，台南市直到下午3點，各測站才脫離紅燈警示。環保局表示，空氣品質不佳情形將持續影響至27日，預計28日起汙染狀況可望逐步改善。

台南市環保局表示，台灣近日大環境轉東風吹拂為主，南市位於背風側，北風微弱且整體擴散條件不佳，上風處縣市及近海汙染物持續移入，加上高濕度及較低的大氣邊界層，使汙染物易於累積，今晨起嘉義以南地區能見度都不佳，凌晨開始南市4座測站達對所有族群不健康的紅色警示等級。

環保局指出，氣象預測，今天白天氣溫回升，大氣邊界層高度也隨之提升，汙污染濃度有望稍微改善。但鄰近海域汙染物濃度仍然偏高，並伴隨早晚明顯起霧，空氣品質不佳情形將持續影響本市至27日，預計28日起污染狀況可望逐步改善。

因應空品不佳，南市府一早成立空氣品質防制指揮中心，啟動跨局處聯合應變作業，除通知測站周邊大型工廠及營建工地採取汙染減量及揚塵抑制措施，並派員實地稽查，也針對市區內主要幹道加強大型柴油車與高污染機車的路邊攔檢；也持續在重要道路洗街，降低揚塵影響。