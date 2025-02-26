南市已有317處建築物設充電椿 市府訂用電安全規範

台南市去年12月與台電訂定「電動運具充換電場所用電安全規範」，明訂公共場所申設充換電站時，需有獨立電表及緊急斷電裝置。市府表示，目前全市已有317處建築物設有充電椿，包括大賣場、百貨公司、飯店等，若未符合安全用電場所將依電業法開罰，未改善得廢止登記，議員說規範以消防安全為主，但舊社區公寓大樓幾乎無法符合，充電基椿需求日益增多，市府應設法多開發平面充電椿。

市府表示，為積極推動綠色交通與節能減碳，電動運具的使用逐漸普及，截至2024年11月，台南市的電動車掛牌數量達到7134輛，占全市汽車總數的1.13%，但隨著充 (換) 電設施的增加，安全用電成為一大關鍵，市府與台電公司透過合作分工，由台電依法加強充電站設置電力審查，市府要求業者落實定期檢驗，以確保場所用電安全。

市府經發局代理局長蕭富仁表示，業者有自主檢查的責任，目前停車場及公寓大廈均有充電設施相關規範，為進一步強化公共場所用電安全管理，除設置及營運階段均應符合基本安全標準外，要求設置消防滅火器、監視器、獨立電表及緊急斷電開關，以便落實場域安全管理及發生異常時能快速切斷電源，確保場地的安全。

經發局指出，後續將與台電及相關單位透過橫向聯繫，依據中央法規落實案場自主維護管理計畫，督促設置者須善盡充 (換) 電設備維運責任，避免產生用電過度或發生其他意外情事，未依規定提送計畫者，用電場所將依電業法處新台幣１萬元以上10萬元以下罰鍰，未改善得廢止其登記。

市議員朱正軒表示，市府新訂的規範，舊社區大樓幾乎無法達到，加上先前有電動車充電起火，消防局又宣導鋰電池不易滅火等，讓社區設置充電椿意願不高，但隨著電動車越來越多，市府除了規範安全外，也要設法多設充電椿以滿足需求。