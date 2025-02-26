台南空品不佳4測站紅色警示 啟動防制應變
東風吹拂，台南市今天空氣品質不佳，市府表示，台南4座測站出現紅色警示，已成立防制指揮中心應變，預估空品不佳將持續到明天，28日起可望逐步改善。
台南市環保局指出，台灣近日東風吹拂，台南市位於背風側，北風微弱且整體擴散條件不佳，上風處縣市及近海污染物持續移入，加上高濕度及較低大氣邊界層使污染物易於累積，嘉義以南今天清晨起能見度不好。
環保局表示，台南市4座測站出現對所有族群不健康的紅色警示。氣象預測顯示，白天氣溫回升，大氣邊界層高度也提升，污染濃度稍微改善，但鄰近海域污染物濃度仍偏高，伴隨早晚明顯起霧，台南空品不佳將持續到明天，28日起可望逐步改善。
市府已成立空氣品質防制指揮中心，啟動跨局處聯合應變作業，測站周邊大型工廠和營建工地採取污染減量及揚塵抑制措施，市區主要幹道加強攔檢大型柴油車與高污染機車，重要道路持續洗街，降低揚塵；環保局更出動無人機空拍稽查露天燃燒，杜絕人為污染源。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言