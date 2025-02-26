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多項建物許可證到期 雲林農博生態園區將走入歷史

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
農博生態園區時尚伸展台將拆除。記者陳雅玲／攝影
農博生態園區時尚伸展台將拆除。記者陳雅玲／攝影

雲林縣府2013年在舊虎尾空軍基地舉辦農業博覽會，打造占地17.8公頃的農博生態園區，園區內多項建築物臨時許可證已到期，部分老舊毀損，縣府預計拆除8座建物，並將轉型為布袋戲文化園區，農博生態園區將走入歷史，預計今年中旬啟動拆除及改善計畫。

雲林縣布袋戲傳習中心工程仍在進行中，縣府近日盤點傳習中心所在地旁邊的農博生態園區，內部共有17座建築物，其中16座臨時建築使用許可證已到期，經評估後，將拆除8座建物，其餘9座建物將保留並修繕，相關工程將在今年中旬啟動。

農博生態園區占地17.8公頃，是2013年因應農業博覽會舉辦打造，園區內有牛軛湖、生態池等，生態豐富、綠意盎然，常有民眾到此遊憩，也常有活動借用場地舉辦。

縣府文化觀光處長陳璧君證實，農博生態園區將配合布袋戲傳習中心轉型為布袋戲文化園區，17處建物中，除草笠劇場外，其餘皆是臨時建築使用許可證已到期，經盤點後，入口棚架、時尚伸展台、碳匯林場、哺乳站、2貨櫃建築、臨時性公廁及農具室，因不符安全使用需求，將逐步拆除。

至於簡易遊客中心、庇護餐廳、3座公共廁所、草笠劇場、環境教育中心、售票亭、中控室共9處，將修繕補強、申請使用執照。未來將在園區規畫兒童遊憩場域，並打造布袋戲戶外裝置。

雲林縣交通工務局長汪令堯表示，布袋戲傳習中心工程2021年開工，受缺工、原物料上漲等影響，目前總工程進度約36％。

雲林縣府2013年在舊虎尾空軍基地舉辦農業博覽會，打造占地17.8公頃的農博生態園區，圖為入口處。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府2013年在舊虎尾空軍基地舉辦農業博覽會，打造占地17.8公頃的農博生態園區，圖為入口處。記者陳雅玲／攝影
農博生態園區草笠劇場將修繕保留。記者陳雅玲／攝影
農博生態園區草笠劇場將修繕保留。記者陳雅玲／攝影

布袋戲 建築 生態園區

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