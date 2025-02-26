攔阻詐騙 黃偉哲：ATM提款轉帳露全臉應有幫助
媒體報導，金融監督管理委員會商議ATM提款、轉帳需露出全臉等防詐措施。台南市長黃偉哲今天肯定這項作法，認為對政府打詐及追蹤詐騙車手、達到嚇阻作用有一定幫助。
媒體報導金管會昨邀集銀行業者商議防堵詐騙集團，提出使用ATM提款、轉帳需露出全臉，未露出全臉即無法使用ATM功能；定存大額解約匯出洽第三人；新增警示帳戶兩大監控指標並定期揭露，就涉嫌詐欺可疑帳戶提出控管措施等。
黃偉哲今天透過新聞稿表示樂觀其成。他說，詐騙集團雇用車手取款常以口罩、安全帽遮掩，若改採未露出全臉即無法使用ATM提款、轉帳，應有助於警方追查車手身分，對詐騙車手也有一定嚇阻作用。
黃偉哲呼籲銀行業和政府攜手合作，共同守護民眾財產安全。此外，台南市政府也會積極推動防詐、打詐，黃偉哲昨表揚今年1月金融及超商成功阻詐137件及220名有功人員，攔阻詐騙款項逾新台幣1億483萬餘元。
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