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228連假賞花趣 台南山上水道博物館4大花海盛開

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南山上花園水道博物館距離市區僅需約15分鐘路程，近期園區內百花盛開，一次就可暢遊4種不同花海。圖／水道博物館提供
台南山上花園水道博物館距離市區僅需約15分鐘路程，近期園區內百花盛開，一次就可暢遊4種不同花海。圖／水道博物館提供

台南山上花園水道博物館淨水池停車場周邊櫻花近期綻放，目前開花率約達7成，吸引不少遊客前來賞花；館方也說，除櫻花外，博物館區的紫花藿香薊、波斯菊花海，以及淨水池旁的百日草花海仍持續綻放，228連假正逢花況巔峰，歡迎民眾前來共賞春日美景。

水道博物館表示，今年因連續寒流影響，櫻花花期較往年延後，而園區內目前種植超過500棵櫻花，包括河津櫻、富士櫻、吉野櫻與八重櫻等，預估228連假將迎來滿開盛況，讓遊客可漫步在粉色櫻花步道，感受浪漫春意。

水道博物館提到，園區內其他花海也進入最佳觀賞期，密林區內的紫花藿香薊大面積綻放，遠望彷彿薰衣草田；C館旁的波斯菊則隨風搖曳；紅、黃、粉等繽紛的百日草也全面盛開，為園區增添色彩，且園區距離市區僅需約15分鐘路程，就可暢遊4種不同花海，連市長黃偉哲近期都在臉書推薦。

文化局代理局長林韋旭也說，今年櫻木花道在經歷去年的強風豪雨後，成功補植並適應環境，如今迎來滿開，難能可貴，歡迎民眾趁著連假期間造訪，欣賞櫻花與各色花海交織的景緻。

水道博物館密林區內的紫花藿香薊近期大面積綻放，遠望彷彿薰衣草田，讓遊客紛紛駐足拍照留念。圖／水道博物館提供
水道博物館密林區內的紫花藿香薊近期大面積綻放，遠望彷彿薰衣草田，讓遊客紛紛駐足拍照留念。圖／水道博物館提供
台南山上花園水道博物館淨水池櫻花近期盛開，目前開花率約達7成，吸引不少遊客前來賞花。圖／水道博物館提供
台南山上花園水道博物館淨水池櫻花近期盛開，目前開花率約達7成，吸引不少遊客前來賞花。圖／水道博物館提供

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