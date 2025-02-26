228連假賞花趣 台南山上水道博物館4大花海盛開

台南山上花園水道博物館淨水池停車場周邊櫻花近期綻放，目前開花率約達7成，吸引不少遊客前來賞花；館方也說，除櫻花外，博物館區的紫花藿香薊、波斯菊花海，以及淨水池旁的百日草花海仍持續綻放，228連假正逢花況巔峰，歡迎民眾前來共賞春日美景。

水道博物館表示，今年因連續寒流影響，櫻花花期較往年延後，而園區內目前種植超過500棵櫻花，包括河津櫻、富士櫻、吉野櫻與八重櫻等，預估228連假將迎來滿開盛況，讓遊客可漫步在粉色櫻花步道，感受浪漫春意。

水道博物館提到，園區內其他花海也進入最佳觀賞期，密林區內的紫花藿香薊大面積綻放，遠望彷彿薰衣草田；C館旁的波斯菊則隨風搖曳；紅、黃、粉等繽紛的百日草也全面盛開，為園區增添色彩，且園區距離市區僅需約15分鐘路程，就可暢遊4種不同花海，連市長黃偉哲近期都在臉書推薦。